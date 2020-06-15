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Başkan Gümüş’ten öğrencilere sürpriz telefon

MUĞLA HABERLERİ  | 15.06.2020 19:51 | Son Güncelleme

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, LGS-TYT ve AYT sınavlarına girecek öğrenciler için belediye ve İşler Yayın Grubu ile ortak hazırlanan, on-line ücretsiz deneme sınavına giren ve derece elde eden gençleri telefonla arayarak tebrik etti.İlk olarak Volga Aslan ile görüşen ve sınavdaki başarından dolayı tebrik eden Başkan Gümüş Aslan’a eğitim hayatında başarılar dileyerek, belediyeye çay içmeye davet etti.

Başkan Gümüş’ten öğrencilere sürpriz telefon

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, LGS-TYT ve AYT sınavlarına girecek öğrenciler için belediye ve İşler Yayın Grubu ile ortak hazırlanan, on-line ücretsiz deneme sınavına giren ve derece elde eden gençleri telefonla arayarak tebrik etti.
İlk olarak Volga Aslan ile görüşen ve sınavdaki başarından dolayı tebrik eden Başkan Gümüş Aslan’a eğitim hayatında başarılar dileyerek, belediyeye çay içmeye davet etti. Belediye Başkanı Bahattin Gümüş’ün kendisini telefonla aradığına önce şaşıran, sonrasında mutlu olan Kadir Erdemli ise Başkan Gümüş’e teşekkür etti.
Görüşmesine Sema Sultan Yıldırım’ı arayarak devam eden Başkan Gümüş, Yıldırım’a “Hangi bölüme ve üniversiteye gitmek istiyorsun? diye sordu. Yıldırım, Tıp bölümünü tercih etmek istediğini Eskişehir, Ankara veya İzmir’e gitmek istediğini söyledi.
Sınava Muğla’nın Ula ilçesinden giren Teoman Karayiğitoğlu ile görüşen Başkan Gümüş Teoman’a hangi okulda okuduğunu ve üniversitede hangi bölümü tercih etmek istediğini sordu. Milas Fen Lisesi’nde okuduğunu söyleyen Teoman Karayiğitoğlu Tıp Fakültesini tercih etmek istediğini söyledi. Görüşmede Başkan Gümüş Teoman’ı tebrik ederek, “Ailene selam söyle. Belediyemize çay içmeye de bekliyorum” dedi.
Telefon görüşmesinde kendisini Belediye Başkanı Bahattin Gümüş’ün aradığına inanmayan Sema Erdem ise önce arkadaşlarının kendisine şaka yaptığını sandı. Daha sonra gerçeği öğrenen Sema Erdem, Başkan Gümüş’ün üniversitede hangi bölümü tercih etmek istediğini sorusuna, ‘Uçak Mühendisliğini’ düşündüğünü söyledi. Sema Erdem’i sınavdaki başarısından dolayı tebrik eden Başkan Gümüş, “Ailene selam söyle. Seni belediyeye bekliyorum, çay içeriz beraber” dedi.
Daha sonra sınava Bodrum’dan katılan Şeyma Çakır ile görüşen Başkan Gümüş, “Ben seni tebrik etmek için aradım. Başarılarının devamını diliyorum, yolun açık olsun. Menteşe’ye geldiğin de seni belediyeye bekliyorum. Arkadaşlarını da getirmeyi unutma“ dedi.
Belediyenin açtığı online deneme sınavında dereceye girdiğini Başkan Gümüş’ten öğrenen Aslı Sinop ise, “Haberim yoktu. Bilmiyordum. Şaşırdım. Çok teşekkür ederim.” dedi.
Telefon görüşmesine sınava Bodrum’dan katılan ve üniversitede psikoloji bölümüne gitmek istediğini söyleyen Aslı Sinop ile devam eden Başkan Gümüş “Sınavda dereceye girdiğini benden duymuş oldun. Seni tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum, ailene selamlarımı ilet.” dedi.
Son olarak Yaren Bilginer ile görüşen Başkan Gümüş, “Belediyemizin açmış olduğu sınavda dereceye girmişsin. Seni tebrik ediyor, en kısa zamanda belediyemize çay içmeye bekliyorum.” dedi.
Görüşmede Başkan Gümüş’e teşekkür eden Yaren Bilginer, üniversitede İç Mimarlık düşündüğünü söyledi.
Telefon görüşmeleri sonrası açıklamada bulunan Başkan Gümüş, “Salgında evlerinden çıkamayan öğrenciler için belediye olarak İşler Yayın Grubu ile ortak ücretsiz online deneme sınavı hazırlamıştık. Sınava Bodrum’dan, Ula’dan Muğla’nın dört bir köşesinden katılım oldu. Bu bizi çok mutlu etti. Bende telefonla gençlerimizi arayarak, onlara sürpriz yapmak istedim. Görüşmelerimiz çok güzel geçti. Online ücretsiz deneme sınavımıza katılan tüm gençlerimize teşekkür ediyorum. Sınavlarda hepsine başarılar diliyorum. Gençler bizim geleceğimiz, yarınlarımız. Menteşe Belediyesi olarak öğrenci kardeşlerimizin eğitimlerine katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Gümüş’ten öğrencilere sürpriz telefon

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