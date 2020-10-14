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Başkan Günel, 5 bin öğrenciye hayvan sevgisini anlatan kitap hediye etti

AYDIN HABERLERİ  | 14.10.2020 15:21 | Son Güncelleme

Hayvan dostu politikalarıyla ülke genelinde adından söz ettiren Kuşadası Belediyesi, çocuklarda hayvan sevgisinin pekiştirilmesi amacıyla ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yüz yüze eğitime başlayan ilköğretim çağındaki 5 bin öğrenci için hikaye kitabı bastırdı.

Hayvan dostu politikalarıyla ülke genelinde adından söz ettiren Kuşadası Belediyesi, çocuklarda hayvan sevgisinin pekiştirilmesi amacıyla ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yüz yüze eğitime başlayan ilköğretim çağındaki 5 bin öğrenci için hikaye kitabı bastırdı. Belediye Başkanı Ömer Günel, iki arkadaşın hayvanlarla iletişimini anlatan kitabın dağıtım töreni için geldiği Yeniköy İlköğretim Okulu’nda öğrencilere kitaplarını kendi elleriyle verdi.
Kuşadası Belediyesi, bu kez de çocuklarda hayvan sevgisinin pekiştirilmesi ve kitap okuma alışkanlığının aynı anda kazandırılması amacıyla önemli bir çalışmanın altına imza attı. Kuşadası Belediyesi’nce pandemi nedeniyle uzun süre okullarından ayrı kaldıktan sonra bu hafta ders başı yapan ilkokul öğrencileri için "Poli ve Ena Yeni Arkadaşlar Ediniyor” isimli 5 bin adet hikaye kitabı bastırıldı. 1, 2, 3 ve 4’üncü sınıflar için bastırılan kitapların, ilçe genelindeki okullarda eğitim gören öğrencilere dağıtımına başlandı. Düzenlenen kampanya eğitimciler ve veliler tarafından takdirle karşılandı.
"Başkan Günel, sınıfları tek tek dolaştı"
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Yeniköy İlköğretim Okulu’nda “Poli ve Ena Yeni Arkadaşlar Ediniyor” isimli hikaye kitaplarını öğrencilere sınıfları tek tek dolaşarak kendi elleriyle dağıttı. Kitap dağıtımı sırasında Belediye Başkanı Ömer Günel ile öğrenciler arasında neşeli diyaloglar da yaşandı. Başkan Ömer Günel, "Benim kim olduğumu biliyor musunuz" sorusuna öğrencilerden "Hayır bilmiyoruz" diye yanıt alınca öğrencilere kendisini tanıtıp, görevleri hakkında bilgiler verdi.
Amaçlarının çocuklara kitap ve hayvan sevgisini aynı anda aşılamak olduğunu belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Öncelikle ders başı yapan öğrencilerimize başarılar diliyorum. Kuşadası Belediyesi olarak en önemli görevlerimizden biri ‘Bütün Canlıların Yaşama Hakkına Saygı’ mottosuyla can dostlarımıza sahip çıkmak. Bu amaçla göreve geldiğimiz günden bu güne kadar birçok önemli projeyi hayata geçirdik. Fayton faaliyetlerini sonlandırmamız, haybulans aracını hizmete sokmamız, Can Dostlar Defin Alanı’nı açmamız ve kentin farklı noktalarına mamamatik üniteleri yerleştirmemiz vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Bugün de geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza Poli ve Ena Yeni Arkadaşlar Ediniyor isimli hikaye kitaplarını dağıttık. 2020-2021 eğitim-öğrenim dönemi boyunca her alanda öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Poli ve Ena isimli iki arkadaşın hayvanlarla iletişimini anlatan kitabın konusu Kuşadası’nda geçiyor. Kahramanların Kasım Yaman Parkı, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı ile Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ndeki hayvanlarla yaşadıkları maceraların anlatıldığı kitap aynı zamanda çevre kirliliğine de dikkat çekiyor. Kitabın son bölümünde ise çocuklara Kuşadası Belediyesi’nin bugüne kadar hayvanlar için hayata geçirdiği projeler hakkında bilgiler veriliyor.

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