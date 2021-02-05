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Başkan Günel Şoförler Odası’nı ziyaret etti

05.02.2021 09:21 | Son Güncelleme:
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Başkan Günel Şoförler Odası’nı ziyaret etti

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nı ziyaret etti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nı ziyaret etti. Oda Başkanı Hüsnü Öten ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Başkan Ömer Günel, şoförlerin sorun ve önerilerini dinledi.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kentteki sivil toplum kuruluşu ve meslek odalarına gerçekleştirdiği ziyaretlere devam ediyor. Son olarak Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası üyeleriyle buluşan Başkan Ömer Günel’i Oda Başkanı Hüsnü Öten ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Yaklaşık 2 saat süren görüşmede Başkan Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi’nin kentte yürüttükleri çalışmalar ile ilgili olarak bilgi aktardı. Şoförlerin sorun ve önerilerini de dinleyen Başkan Ömer Günel, Kuşadası’nda hayata geçirecekleri yeni projelerle trafik sorununun da büyük oranda çözüleceğini belirtti.
Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası üyelerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eden Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, kentimizde uyum içerisinde çalıştığımız kurumlardan biri. Trafikte yaşadığınız sorunları biliyoruz. Geçmişten gelen birçok problem çabalarımızla çözüldü. Devam edenleri ise çözmek için uğraşıyoruz. Yaklaşık iki senedir Aydın Büyükşehir Belediyemizle birlikte kentimiz ve hemşehrilerimiz için çalışıyoruz. Birçok önemli işi tamamladık. Çalışmalarımız kentimizin dört bir yanında aralıksız devam ediyor” diye konuştu.
Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hüsnü Öten ise Başkan Ömer Günel’in ziyaretinden dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirterek “Sayenizde Kuşadası değişimi yaşıyor. Çözülmez denilen sorunları siz çözüyorsunuz. Kuşadası’nı güzelleştirmek için verdiğiniz emeğin farkındayız. Bu değişim seferberliğinde bizler de üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Size ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ederiz” dedi.

Başkan Günel Şoförler Odası’nı ziyaret etti

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