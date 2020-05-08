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Başkan Günel’den berber ve kuaförlere destek

AYDIN HABERLERİ  | 08.05.2020 13:35 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediyesi, 11 Mayıs’ta kapılarını açacak olan kuaför, berber ve güzellik salonlarını korona virüs’e karşı dezenfekte etmeye başladı.

Kuşadası Belediyesi, 11 Mayıs’ta kapılarını açacak olan kuaför, berber ve güzellik salonlarını korona virüs’e karşı dezenfekte etmeye başladı. İşletmelere ayrıca hastalık riskini en aza indirgemek amacıyla maske ve el dezenfektanı dağıtılıyor.
Kuşadası Belediyesi, koronavirüs salgın hastalığı nedeniyle yaklaşık 2 aydır kapalı durumda olan kuaför, berber ve güzellik salonlarının 11 Mayıs’ta açılacağının duyurulmasının ardından harekete geçti. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli ekipler kentte bulunan tüm kuaför ve benzeri işletmeleri korona virüse karşı ilaçlamaya başladı. Dükkânları virüse karşı ilaçlanan esnafa ayrıca maske ve el dezenfektanı dağıtıldı. Müdürlük yetkilileri 11 Mayıs’a kadar ilçedeki ilgili tüm işletmelerde dezenfekte çalışması yürütüleceğini belirtti.

Virüsün ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren temizlik ve ilaçlama hususuna verdikleri öneme dikkat çeken Belediye Başkanı Ömer Günel, “ Koronavirüs salgın hastalığıyla mücadele kapsamında belediyemizin tüm hizmet birimleri mesai saati gözetmeksizin çalışmalarını sürdürüyor. Bizler herkesin evde kalması gereken şu günlerde hemşehrilerimizin sağlığı için çalışıyoruz. Kuaför, berber gibi işletmelerin 11 Mayıs’ta açılacağı haberini alır almaz harekete geçtik. Temizlik işleri müdürlüğü ekiplerimiz ilgili işletmeleri dezenfekte etmeye başladı. Ayrıca esnafımıza maske ve el dezenfektanı da dağıtıyoruz. Bu zor günleri hep birlikte, dayanışarak atlatacağız” dedi.

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İmsak
04:23
Sabah
05:58
Öğle
13:10
İkindi
16:59
Akşam
20:12
Yatsı
21:41

Aydın Nöbetçi Eczaneler 8 Mayıs Cuma

Atasoy Eczanesi
Merkez
Kır Eczanesi
Merkez
Gazibeğendi Eczanesi
Kusadasi
Samyeli Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Derya Eczanesi
Nazilli
İlke Eczanesi
Nazilli
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