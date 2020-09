Başkan Günel’den Karaova ve Kadıkalesi Mahallelerine doğalgaz müjdesi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Karaova ve Kadıkalesi Mahallesi sakinlerine doğalgaz müjdesi verdi.

Bölgede doğalgaz hattı çalışmalarına 2021 yılında başlanacağını belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “ENERYA Şirketi yetkilileri ile yaptığımız toplantıda her iki mahallemizi de planlamaya dahil ettik. Aydın Büyükşehir Belediyemizin de desteğiyle Kuşadası’nda doğalgazı olmayan ev kalmayacak” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadalıların sorunlarına yerinde çözüm aramaya devam ediyor. Belediye Başkanı Ömer Günel’in bu kapsamda yaptığı alan gezilerinin son durağı Karaova ve Kadıkalesi Mahallesi oldu. Mahalle sakinleri ile sabah kahvaltısında buluşan Başkan Ömer Günel, bölgede yaşanan sorunları birinci ağızdan dinledi, vatandaşlardan gelen talepleri tek tek not aldı.

Kuşadası Belediye Meclis Üyeleri Melahat Yaylacı, Tibet Özer, CHP Kuşadası Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Dağlı’nın da yer aldığı alan gezisinde Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Karaova ve Kadıkalesi Mahallesi sakinlerine doğalgaz müjdesi verdi. Enerya Enerji A.Ş Bölge Müdürü Osman Ersöz ile yaptıkları toplantıda her iki mahalleyi de doğalgaz hattı yatırım planına dahil ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “Karaova ve Kadıkalesi Mahallesi’nde doğalgaz hattı döşeme çalışmalarına2021 yılında başlanacak. Aydın Büyükşehir Belediyemizin de desteğiyle Kuşadası’nda doğalgazı olmayan ev kalmayacak. Bizim tek bir önceliğimiz, tek bir hedefimiz var o da Kuşadası’nı yeniden yapılandırıp, ayağa kaldırmak” dedi.

Karaova ve Kadıkalesi Mahallesi’nde yaşanan problemlerin çözümü için de en yakın zamanda harekete geçeceklerini ifade eden Belediye Başkanı Ömer Günel, “Taleplerinizin çoğunun çözümü mümkün. Bunun için en yakın zamanda çalışmalara başlayacağız. İlçe genelinde yol yapım seferberliğimiz hızla devam ediyor. Kuşadası’nda son 20 yılda yapılan yolu biz 1 yılda yaptık. İki mahallemizde de bozuk yol kalmayacak. Bize her alanda destek olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na da çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Karaova ve Kadıkalesi’nden sonra alan gezisine Davutlar Mahallesi’ndeki Sevgi Plajı ile devam etti. Sevgi Plajı’nda Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Ömer Günel, çalışmalarına devam edilen kamp alanı ile ilgili bilgi aldı. Başkan Ömer Günel, Sevgi Plajı’nda yapımı süren kamp merkezinin en kısa sürede tamamlanacağını belirtti.