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  4. Başkan Gür; "Cumhurbaşkanımız Hakkari’ye büyük önem veriyor"

Başkan Gür; "Cumhurbaşkanımız Hakkari’ye büyük önem veriyor"

HAKKARİ HABERLERİ  | 15.01.2020 15:40 | Son Güncelleme

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hakkari’ye büyük bir önem verdiğini söyledi.Hakkari Evinde ildeki ulusal ve yerelde çalışan basın mensupları ile bir araya gelen AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ve Başkan Yardımcısı Turan Şimşek, ilde yapılan ve yapılacak hizmetler hakkında bilgi verdi.

Başkan Gür; "Cumhurbaşkanımız Hakkari’ye büyük önem veriyor"

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hakkari’ye büyük bir önem verdiğini söyledi.
Hakkari Evinde ildeki ulusal ve yerelde çalışan basın mensupları ile bir araya gelen AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ve Başkan Yardımcısı Turan Şimşek, ilde yapılan ve yapılacak hizmetler hakkında bilgi verdi. İl dışında olması münasebetiyle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü de kutlayan Başkan Emrullah Gür, Hakkari il genelinde yapılan ve yapılacak yatırımlarla ilgili bilgi paylaşımında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve bakanların Hakkari il geneline özel bir önem verdiğini ifade eden Başkan Gür, ” Konu Hakkari’ye gelince hiçbir desteği esirgemiyor. Hakkari’nin geleceği için büyük gayret gösteriyor. 2019 yılı içerisinde gençlik spor, DSİ, tarım, orman ve belediye hizmetleri için devletimiz 200 milyon TL harcamıştır. 2020 yılında Yüksekova ilçesinde organize sanayi sitesi, ilçede Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) asfaltlı yollar yapılacak. Yine 2020 yılı programında Hakkari merkezde tekstil ve halı fabrikasının kurulması ve bu fabrikalarda bin 500 kişiye iş imkanı sağlanacak bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Van Gürpınar ile Hakkari’nin Durankaya Beldesi üzerinden Merzan Mahallesi içinde geçmekte olan yeni bir alternatif yolun yapılması için talepte bulunduk. Bu alternatif yolun faaliyete geçmesi halinde Van-Hakkari arası kısalacak ve bu alternatif yoldan kayak merkezine Van ve değişik illerdeki vatandaşlara gelerek burada kayak kaymanın mutluluğunu yaşayacaklar. Tam donanımlı olan kayak merkezinde otel çalışmalarını ise bu yıl başlanacaktır. Huzur ve güvenin hakim olduğu Hakkarimizi güzel günler bekliyor” dedi.

Başkan Gür;

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Akşam
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Güneş Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Semdinli
Akdogan Eczanesi
Yuksekova
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