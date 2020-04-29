YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Başkan Gürbüz’ün ‘Ramazan pidesi’ çağrısı, trend topic oldu

Başkan Gürbüz’ün ‘Ramazan pidesi’ çağrısı, trend topic oldu

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 29.04.2020 15:22 | Son Güncelleme

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün İstanbul, Ankara, Adana ve Mersin Büyükşehir Belediyelerini etiketleyerek yaptığı, Ramazan pidesi çağrısı Twitter’da trend topic listesine girdi.Ramazan ayının gelmesi ile birlikte iftar sofralarının vazgeçilmesi olan pidenin fiyatı da belli oldu.

Başkan Gürbüz’ün ‘Ramazan pidesi’ çağrısı, trend topic oldu

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün İstanbul, Ankara, Adana ve Mersin Büyükşehir Belediyelerini etiketleyerek yaptığı, Ramazan pidesi çağrısı Twitter’da trend topic listesine girdi.
Ramazan ayının gelmesi ile birlikte iftar sofralarının vazgeçilmesi olan pidenin fiyatı da belli oldu. Büyükşehirlerde gramajına göre 2,5-3 TL’den satılan Ramazan pidesi, sosyal medyanın da en önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor.
Twitter’da, Ramazan pidesiyle ilgili tartışmaların odak noktası fiyatların yüksekliği geliyor. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, belediyeye ait halk ekmek fabrikasından 200 gram olarak üretilen Ramazan pidesinin 70 kuruştan satıldığına ilişkin tweeti ile tartışmaları farklı bir boyuta taşıdı. İstanbul, Ankara, Adana ve Mersin Büyükşehir Belediyelerini de etiketleyen Başkan Gürbüz, “Sevgili dostlar; mesele ekmekse Elbistan’da Ramazan pidesi 70 kuruş” mesajını verdi. Tweetini, ‘Buyurun hep beraber aynı fiyattan halkımıza sunalım’ diyerek bitiren Gürbüz’ün bu çağrısı, kısa sürede trend topic oldu. Çok sayıda twitter hesabı tarafından retweet edilen çağrı, 2 bine yakın da beğeni aldı.
Elbistan’da Ramazan pidesinin 70 kuruştan satıldığını öğrenen bazı sosyal medya kullanıcıları, Elbistan’ı ve Başkan Gürbüz’ü diğer belediyelere örnek gösterdi. ‘Başkan çıldırdı, damping! Örnek şehir Elbistan’, ‘Mehmet Gürbüz diye yazılır adam diye okunur’, ‘Yasama, yürütme Mehmet Gürbüz, Elbistan’, ‘İşte yargı böyle dağıtılır’ şeklinde yorum yaptı.
Bir kullanıcı da, Elbistan’da uygulanan Ramazan pidesi fiyatının tüm Türkiye’deki belediyeler için geçerli olmasını isteyerek, “Mademki siz yapıyorsunuz, bütün belediyeler de 70 kuruş olsun’ dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Normalleşme ne zaman başlıyor? Tek tek tarih verdi! 4 aşamalı plan Normalleşme ne zaman başlıyor? Tek tek tarih verdi! 4 aşamalı plan
17 yaşındaki gencin boğazını kesti!17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

En Çok Okunan Yerel Haberler

’Hoş geldin bebek’ projesinde ulaşılan aile sayısı bin 85 oldu

’Hoş geldin bebek’ projesinde ulaşılan aile sayısı bin 85 oldu

Alaçam’da çilek yetiştiriciliği teşvik ediliyor

Alaçam’da çilek yetiştiriciliği teşvik ediliyor

Dağlardan topladığı eriği kurutup satıyor

Dağlardan topladığı eriği kurutup satıyor

Türkiye’de bir ilk

Türkiye’de bir ilk

Camiler ihtiyaç sahiplerine aracılık ediyor

Camiler ihtiyaç sahiplerine aracılık ediyor

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 29 Nisan Çarşamba

İmsak
04:01
Sabah
05:32
Öğle
12:35
İkindi
16:20
Akşam
19:27
Yatsı
20:52

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler29 Nisan Çarşamba

Limon Eczanesi
Onikisubat
Mehtap Eczanesi
Onikisubat
Su Eczanesi
Onikisubat
Şenel Eczanesi
Dulkadiroglu
Şerefoğlu Eczanesi
Dulkadiroglu
Yatılı Bölge Eczanesi
Onikisubat
Atlas Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Her gittiği evde ayrı bir hikayeye şahit oldu

Her gittiği evde ayrı bir hikayeye şahit oldu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 yaralı

17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.