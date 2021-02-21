Başkan Gürkan ve Milletvekili Tüfenkci yol genişletme çalışmalarını inceledi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, mevcut yolların işlevselliğini artırmak amacıyla kent genelindeki genişletme, yenileme ve alternatif yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi ile birlikte İstasyon Caddesi üzerinde yapılan yol genişletme çalışmalarını yerinde inceledi. İstasyon Caddesi üzerinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, “Malatya trafiğini rahatlatmak için İstasyon Caddemizde genişletme çalışmaları başlattık. Hastanenin buraya yapılması ile birlikte akşam ve sabah trafik yoğunluğu yaşanmakta. İstasyon Caddemiz bir gidiş bir gelişti. Yapmış olduğumuz çalışmalarla dört şerit olarak düzenleyeceğiz. Yüzde 40 oranında trafiğin rahatlaması sağlanacak” dedi.

“Malatya’nın ulaşım sorununu çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz”

İstasyon Caddesi’nin genişletilmesi çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiğini belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, “Geçtiğimiz süreç içerisinde Anayurt Bulvarı’nın dört şerit şeklinde yapılması ve bağlantı yollarının da buna uygun hale getirilmesi noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bölgedeki trafiğin rahatlatılması noktasında İstasyon Caddemizin 4 şeride çıkarılması için arkadaşlarımızın yapmış olduğu planlamalar çerçevesinde çalışmalarımız devam ediyor. Asfalt öncesi yapılan işlemleri yerinde görüp incelemek için değerli bakanımız ile birlikte buradayız. İnşallah Malatya’nın birinci sorunu olan ulaşım ve trafik sıkıntısını gerek Anayurt Bulvarı, gerekse de Danişment Gazi Bulvarı, Güney ve Kuzey Kuşak Yolları ve Kuzey Çevre Yolu ile çözüme kavuşturmuş olacağız. Çalışmalarımız memleketimize ve insanımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.