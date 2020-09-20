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Başkan Gürkan’a scada brifingi

MALATYA HABERLERİ  | 20.09.2020 15:15 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MASKİ Genel Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MASKİ Genel Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Malatya genelinde su arıza ve kesinti takip sistemi scada hakkında MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş’tan bilgi alan Başkan Gürkan, arıza ve kesintilerin dijital ortamda takip edildiği ve anında müdahale edildiği Scada merkezinin Malatya’nın stratejik önemine yakışır bir hizmet olduğunu kaydetti.
MASKİ Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleşen sunuma, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları ile daire başkanları katıldı.

“Anında kontrol sağlanıyor”
Toplantıda ilk olarak konuşan MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş, “MASKİ Scada birimi, içme suyu kaynaklarına ve su depolarına kurulan Scada sistemiyle anında kontrol sağlıyor. Ana kontrol merkezi ve cep telefonlarından izlenilip kontrol edilebilen sistem, geleceğin akıllı şehirlerinin oluşumunun bir parçası olarak görülüyor. İçme suyu kaynaklarımızın su seviyesini, debisini, su pompa motorlarının çalışmasını, pompalarla su deposu arasındaki su basıncını, depolarımızın su seviyesini, klorlama sistemini, su seviyesi düşük olan depoya başka bir kaynaktan su takviyesi yapılması gibi birçok özelliği ana kontrol merkezinde ve teknik elamanlarımız, cep telefonlarından anında görüntüleyerek, duruma anında müdahale edebiliyorlar. İçme suyu kaynaklarımızdan saniyede ne kadar debide kaç litre su sağladığımızı, ilimizde içme suyu şehir şebekesine saniyede ne kadar debide kaç litre içme suyu verdiğimizi görebiliyoruz. Scada otomasyon sistemini kullanarak, zamandan, personelden, enerjiden, yakıttan ve en önemlisi de su kaynaklarımızın boşa gitmesini engelleyerek tasarruf sağlıyoruz” dedi.

“Teknolojiyi en iyi şekilde kullanıyoruz”
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, Büyükşehir Belediyesi’nin Malatya genelinde hummalı bir çalışma yaptığını kaydederek, MASKİ’nin teknolojiyi en iyi şekilde kullandığını söyledi. Başkan Gürkan, “İçme suyunun bu denli takip ediliyor olması çok önemli. MASKİ bünyesinde kullanılan bu sistemde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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