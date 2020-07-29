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Başkan Gürkan’dan Kurban Bayramı mesajı

MALATYA HABERLERİ  | 29.07.2020 12:19 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.Vatandaşların huzurlu ve güven içerisinde bir bayram geçirebilmeleri için Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirten Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Bayram için yola çıkacak tüm vatandaşların trafik kurallarına uymalarını istedi.Malatya Halkını refahı ve mutluluğu için geceli-gündüzlü çalıştıklarını bildiren Başkan Gürkan, “Bayramların özünde dayanışma, hoşgörü ve yardımlaşma vardır.

Başkan Gürkan’dan Kurban Bayramı mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Vatandaşların huzurlu ve güven içerisinde bir bayram geçirebilmeleri için Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirten Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Bayram için yola çıkacak tüm vatandaşların trafik kurallarına uymalarını istedi.
Malatya Halkını refahı ve mutluluğu için geceli-gündüzlü çalıştıklarını bildiren Başkan Gürkan, “Bayramların özünde dayanışma, hoşgörü ve yardımlaşma vardır. Bayramlar dostluğu, sevgiyi paylaşmaktır. İnsanlık olarak içinden geçtiğimiz zorlu salgın süreci, yaşamımızda birçok alışkanlığımızın değişmesine ve özellikle bayramlarda alışık olduğumuz ziyaretlerin bu süre zarfında sosyal mesafe kuralları ile hijyen kurallarına uyularak yapılması elzem hale gelmiştir. Gönül gönüle olduktan ve tedbirlere riayet ettiğimiz müddetçe mesafelerin bir önemi olmadığını bilen bizler, yine ihtiyaç sahiplerine ulaşabilir, çocukları sevindirebilir ve dargınlıkların giderilebilmesi için yeni fırsatları hayata geçirebiliriz. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit ailelerimiz olmak üzere bütün hemşehrilerimin Kurban Bayramını tebrik ediyor, ülkemize, milletimize, İslam alemine ve insanlığa, sağlık, huzur ve selamet getirmesini temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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