Başkan Gürün kar küreme çalışmalarını inceledi

Muğla genelinde etkili olan yoğun kar yağışı Menteşe kent merkezini beyaza bürüdü. Kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirmek için Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından ulaşım ağında aksaklıkların yaşanmaması adına Büyükşehir ekiplerinin sahadaki çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Gürün, ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Menteşe ilçesi Düzeyn Mevkiinde çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile sabahın erken saatlerinde bir araya gelen Başkan Gürün, bölgedeki kar küreme ve tuzlama çalışmalarını inceledi. Bölgede inceleme yaptığı sırada kar yağışının keyfini çıkaran vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Başkan Gürün, vatandaşların eğlencelerine ortak oldu.

