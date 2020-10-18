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Başkan Gürün, Muhtarların Gününü kutladı

MUĞLA HABERLERİ  | 18.10.2020 15:43 | Son Güncelleme

Demokrasinin temel taşı, seçimle iş başına gelen muhtarlarımız vatandaşımızın talepler doğrultusunda ilk başvurdukları makam olduğunu belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Başkan Gürün, Muhtarların Gününü kutladı

Demokrasinin temel taşı, seçimle iş başına gelen muhtarlarımız vatandaşımızın talepler doğrultusunda ilk başvurdukları makam olduğunu belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla’da 569 mahalle muhtarımız ile birlikte aile birlikte Muğla olduklarını ve aile fertlerine birlikte hizmet ettiklerini söyledi.
Başkan Gürün; “569 muhtarımızla birlikte aile birlikte Muğlayız”
Başkan Gürün; “Muğlamızda 13 ilçemizde 569 mahalle muhtarımız var. Seçimle iş başına gelen muhtarlarımız demokrasinin temel taşıdır. Vatandaşlarımızın talepler doğrultusunda ilk aradığı makamdır. Sevgi, hoşgörü ve güler yüzle hemşehrilerimize hizmet ettiğimiz Muğlamızda bizlerin en önemli mesai arkadaşı, yoldaşı ve vatandaşlarımızla aramızdaki en sağlam köprü değerli muhtarlarımızdır. Muhtarlık görevinin yetkileri azaltılsa da sorumlulukları bir o kadar fazladır. Çok önemli bir vazifeyi yerine getiren muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, her zaman yanlarında olduklarını bilmelerini istiyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlikte aileyiz birlikte Muğlayız” dedi.

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Alinda Eczanesi
Merkez
Fidan Eczanesi
Merkez
Atlas Eczanesi
Bodrum
Can Eczanesi
Bodrum
Marina Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
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