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  4. Başkan Halil Başer: Çavdarhisar turizm merkezi olacak

Başkan Halil Başer: Çavdarhisar turizm merkezi olacak

KÜTAHYA HABERLERİ  | 21.01.2020 09:48 | Son Güncelleme

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer ve AK Parti İlçe Başkanı Tuncay Demirel’i ziyaret etti.Belediye Başkanı Halil Başer, ziyarette yaptığı açıklamada, ’’Çavdarhisar ilçesi yıllık 40 bin turistin ziyaret ettiği ve keşfedilmeyi bekleyen binlerce yıllık medeniyet kalıntılarıyla bölgede ilgi odağı oluyor.

Başkan Halil Başer: Çavdarhisar turizm merkezi olacak

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer ve AK Parti İlçe Başkanı Tuncay Demirel’i ziyaret etti.
Belediye Başkanı Halil Başer, ziyarette yaptığı açıklamada, ’’Çavdarhisar ilçesi yıllık 40 bin turistin ziyaret ettiği ve keşfedilmeyi bekleyen binlerce yıllık medeniyet kalıntılarıyla bölgede ilgi odağı oluyor. Bölgenin turizm merkezi olması için kazı çalışmaları ve karşılama merkezi yapım çalışmalarımız hükümetimizin ve Kültür Bakanlığımızın verdiği destekle devam ediyor. Çavdarhisar Kütahya’nın turizm merkezi olacaktır. Frig devleti içinde Aizanoi, Küçük Frigya’nın önemli şehirleri arasında yer almaktadır. Friglerden sonra bölgede sırasıyla Kimmer, Lidya, Pers, İskender İmparatorluğu, Bergama Krallığı ve M.Ö.133’de Roma imparatorluğunun hakimiyeti görülür. Şehir Roma döneminde psikoposluk merkezi olarak önemini korumuştur. Bu dönemlerde yapılan tapınaklar ve sayısız tarihi alanlar yapılan kazı çalışmalarıyla hızla gün yüzüne çıkarılmaktadır. Ayrıca bu dönemlere ait köprülerin onarım çalışmaları bakanlığımızca devam etmektedir. Sayın Milletvekilimiz İshak Gazel yapılan bu çalışmaları yakından takip ediyor ve her zaman gerekli desteği bizlere veriyor. Kendilerine teşekkür ediyorum’’ dedi.

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