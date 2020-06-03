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Başkan Halil Şahin’in acı günü

ANTALYA HABERLERİ  | 03.06.2020 17:36 | Son Güncelleme

Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin’in babası İsmail Şahin hayatını kaybetti.

Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin’in babası İsmail Şahin hayatını kaybetti. Aksu Güloluk Mezarlığına defnedilen İsmail Şahin’in cenazesine çok sayıda kişi katıldı.
Bir süredir devam eden rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybeden İsmail Şahin’in cenazesi bugün öğle namazına müteakip Aksu Güloluk Mezarlığına defnedildi. Sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilen cenazeye Aksu Kaymakamı Aydın Ergün, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, siyasi parti başkan ve temsilcileri, belediye meclis üyeleri, ilçe protokolü, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşu başkan ve yöneticileri, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Başkan Halil Şahin cenaze sonrası taziyeleri kabul etti.

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