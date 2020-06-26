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Başkan Hamit Kılıç: “YKS için tüm tedbirleri aldık”

SAMSUN HABERLERİ  | 26.06.2020 16:10 | Son Güncelleme

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na(YKS) girecek öğrencilere başarılarak dileyerek, “Korona virüs gündemi ciddi bir şekilde işgal etmeye devam ediyor.

Başkan Hamit Kılıç: “YKS için tüm tedbirleri aldık”

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na(YKS) girecek öğrencilere başarılarak dileyerek, “Korona virüs gündemi ciddi bir şekilde işgal etmeye devam ediyor. Sınav günlerinde; velilerimizden, salgına yönelik kurallara hassasiyetle uymalarını bekliyoruz” dedi.
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde 3 oturum olan YKS öncesi öğrencilere başarılar diledi. Kovid-19 salgının gündemi ciddi şekilde işgal etmeye devam ettiğini hatırlatan Başkan Kılıç, “Sınav günlerinde; velilerimizden, salgına yönelik kurallara hassasiyetle uymalarını bekliyoruz. Vatandaşlarımızdan, öğrencilerimizin olumsuz etkilenmemeleri için gereksiz gürültüden uzak durmalarını istiyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin eğitim hayatında dönüm noktası olan bu önemli sınavı başarıyla atlatmalarını diliyorum” diye konuştu.
Türkiye’nin 17 yılda her alanda olduğu gibi eğitimde de büyük atılımlar gerçekleştirdiğini ifade eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Hükumetimizin yapmış olduğu yatırımlarla geleceğimizi şekillendirecek olan gençlerimizin önünü açmaktadır. Öğrenciler için en uygun sınav ortamının hazırlandı. Bizler sizler için tüm tedbirleri aldık, öğrencilerimizden isteğimiz, giriş ve çıkışlarda sosyal mesafeyi korumaları ve maske takmalarıdır. Sağlıklı ve mutlu bir gelecek için her zaman öğrencilerimizin yanında olduğumuzu hatırlatmak ister, tüm öğrencilerimize sınavlarında bir kez daha başarılar dilerim” şeklinde konuştu.
Bafra Belediyesi YGS’de olduğu gibi YKS’de de sınav günleri evlatlarını bekleyen velilere maske, kolonya, dezenfektan dağıtılarak su ikramında da bulunacak.

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