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Başkan Hançerli’den vatandaşlara “evde kalın” uyarısı

İSTANBUL HABERLERİ  | 10.04.2020 17:33 | Son Güncelleme

Avcılar Belediye Başkanı Av.

Başkan Hançerli’den vatandaşlara “evde kalın” uyarısı

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli kent meydanlarındaki hareketliliğin artması üzerine vatandaşların telefonlarına “Evde Kalın” mesajı göndererek dışarı çıkmamaları yönünde uyardı.
Avcılar Belediyesi, 60 yaş üstü vatandaşlar başta olmak üzere evlerine kapanmak zorunda kalan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hizmetler başlattı. Bu hizmetler çerçevesinde; günde iki öğün üç çeşit sıcak yemek servis eden aşevi hizmetinin kapasitesini arttırıldı. İçerisinde temel gıda maddeleri barındıran “İyilik Kolisi” ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmaya başladı. İlçedeki market ve bakkallar ile anlaşma sağlanarak talep edilen ürünlerin kapıya kadar servis edilmesi sağladı. 7/24 çalışan Çağrı Merkezi’nde çalışan görevlilerin sayısını arttırarak, vatandaşın tüm talep ve şikayetlerine yanıt verilmesi sağladı.
Sosyal medya üzerinden düzenli olarak yapılan canlı yayınlarda virüsün yayılmasını önlemek adına sıklıkla evde kalınması gerektiğini vurgulayan Hançerli, “Uzmanlar sosyal izolasyon olmadan, virüsün yayılmasının önüne geçilemeyeceği konusunda net bir görüş bildirdiler. Bu nedenle lütfen sevdikleriniz için evde kalın” dedi.
Öte yandan, Başkan Hançerli halka gönderdiği mesajda, “Değerli hemşerilerim lütfen sağlığınız ve geleceğiniz için evde kalın, yakınlarınızın da evde kalmasını sağlayın” ifadelerine yer verdi.

Başkan Hançerli’den vatandaşlara “evde kalın” uyarısı

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