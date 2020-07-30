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Başkan Hürriyet’ten hayvan pazarına ziyaret

KOCAELİ HABERLERİ  | 30.07.2020 11:45 | Son Güncelleme

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı’nı ziyaret etti.

Başkan Hürriyet’ten hayvan pazarına ziyaret

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı’nı ziyaret etti. Kurbanlık satıcılarıyla sohbet eden Başkan Hürriyet, hayvan satıcılarının bayramını kutladı.
İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı, koronavirüs tedbirlerine uygun olarak Kurban Bayramı’na hazırlandı. Başkan Hürriyet, Modern Hayvan Pazarı’nda incelemelerde bulunarak hayvan satıcılarıyla sohbet etti. 3 binin üzerinde kurbanlığın bulunduğu hayvan pazarında mal sahipleriyle bir araya gelen Başkan Hürriyet, hayvan satıcılarına hayırlı satışlar dileklerini ileterek, “Sizin burada gönül rahatlığıyla kurban satışlarınızı yapabilmeniz için en iyi koşulları hazırladık. Artan kurbanlık hayvan fiyatlarına rağmen, Covid-19 salgınını da düşünerek kurban satış yerlerini geçen yılki fiyatlar üzerinden ücretlendirdik. Buradaki her şeyi sizin her anlamda daha rahat etmeniz için yapıyoruz. Şimdiden Kurban Bayramınızı kutluyor, hayırlı satışlar diliyorum” dedi.

Başkan Hürriyet’ten hayvan pazarına ziyaret

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