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Başkan Hürriyet’ten öğrenci ve velilere LGS morali

KOCAELİ HABERLERİ  | 20.06.2020 16:17 | Son Güncelleme

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, LGS’ye giren öğrencilere okul önünde moral verdi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, LGS’ye giren öğrencilere okul önünde moral verdi. Sınava katılan öğrencilere belediye ekiplerince maske, kalem, silgi, su ve şeker dağıtıldı.
İzmit Belediyesi, korona virüs nedeniyle sıkı tedbirler altında gerçekleştirilen LGS sınavına giren öğrencileri yalnız bırakmadı. İzmit’te sınav gerçekleştirilecek olan 54 okula sınav öncesi stant kuran İzmit Belediyesi, sınav öncesi binlerce öğrenciye maske, kalem, silgi, su ve şeker dağıttı. İzmit Belediyesi ekipleri sınav öncesi, sınav süresi boyunca ve sınav sonrasında öğrenciler ile velilerinin ihtiyaçlarını karşıladı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de okulları ziyaret ederek sınava girecek öğrencilere başarılar diledikten sonra okul önünde bekleyen velilerin heyecanına ortak oldu.

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