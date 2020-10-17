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Başkan Hürriyet’ten Topçular’a ziyaret

KOCAELİ HABERLERİ  | 17.10.2020 10:56 | Son Güncelleme

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Topçular Mahallesi’nde incelemelerde bulundu.İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sıklıkla sürdürdüğü mahalle ziyaretlerine Topçular’da devaö ett.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Topçular Mahallesi’nde incelemelerde bulundu.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sıklıkla sürdürdüğü mahalle ziyaretlerine Topçular’da devaö ett. Topçular Mahallesi’nde incelemelerde bulunan Başkan Hürriyet, mahalle muhtarı Nazhanım Yazar ile birlikte Topçular’daki talepleri öğrenerek çözümü önerileri ve değerlendirmelerde bulundu.
Belediye başkan yardımcılarının da eşlik ettiği inceleme turunda Topçular Mahalle Muhtarı Nazhanım Yazar’ın ilettiği taleplerle ilgili birim müdürlerince tek tek not alındı. Başkan Hürriyet ayrıca Topçular İlkokulu’na da ziyarette bulundu. Burada idarecilerle bir araya gelen Başkan Hürriyet, İzmit Belediyesinin okullara yönelik düzenlediği “Atık Toplama Yarışması” hakkında bilgiler vererek, geri dönüşümün hem kent hem de ülke ekonomisi ile çevreye olan katkısının önemine dikkat çekti.

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