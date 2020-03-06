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Başkan Hürriyet’ten üniversite öğrencilerine ‘İş’te kadın’ dersi

KOCAELİ HABERLERİ  | 06.03.2020 12:39 | Son Güncelleme

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in konuşmacı olarak yer aldığı ’’Mühendislikte ve İş’te Kadın” konferansında keyifli anlar yaşandı.İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Kulübü tarafından düzenlenen Mühendislikte ve İş’te Kadın adlı konferansta üniversite öğrencileri ile bir araya geldi.Konferansta, iş hayatından sosyal alandaki tecrübelerine kadar aktarımlarda bulunan Başkan Hürriyet, “Genç bir siyasetçi, genç bir kadın ve genç bir başkan olarak sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in konuşmacı olarak yer aldığı ’’Mühendislikte ve İş’te Kadın” konferansında keyifli anlar yaşandı.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Kulübü tarafından düzenlenen Mühendislikte ve İş’te Kadın adlı konferansta üniversite öğrencileri ile bir araya geldi.
Konferansta, iş hayatından sosyal alandaki tecrübelerine kadar aktarımlarda bulunan Başkan Hürriyet, “Genç bir siyasetçi, genç bir kadın ve genç bir başkan olarak sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Daha da önemlisi Kocaeli Üniversitesi mezunu ve yüksek lisans öğrencisi olarak, bu üniversitenin bir öğrencisi olarak sizlerle buluşmak çok daha keyifli. Organizasyonda emeği geçen tüm genç arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum’’ dedi.
Kadın olarak toplumda varlığını hissettirmenin oldukça zor olduğunu ancak verilen mücadelenin çok kıymetli olduğunu belirten Başkan Hürriyet, “Kadın veya erkek olma kavramlarından ziyade insan olarak hayatımızı devam ettirmek için, zorluklara göğüs gerebilmek için iş veya sosyal yaşam hiç fark etmez hangi alanda olursa olsun kadınlar olarak karşılaştığımız sorunlar maalesef bir kat daha fazla. Bunun tabi ki topluma olan aidiyet ile kültürle, gelenekle de ilgisi var ancak daha fazla kendimiz ile ilgisi var diye düşünüyorum. İstenildiği zaman birçok imkânsız gözü ile bakılan zorluk çözülebilir. Öğrencilik hayatımdan bu yana ben de birçok eşitsizliğe maruz kaldım. Ancak mücadeleden vazgeçmedim. Eş oldum, avukat oldum, anne oldum, milletvekili oldum, belediye başkanı oldum. Ama bunları hep beni destekleyen bir eş ile aile ile doğru çalışma arkadaşları ile başardım. Bu konuda şanslı olan kişilerden biriyim” diye konuştu.
Başkan Hürriyet konuşmasının ardından öğrencilerden gelen soruları yanıtladı. Program sonunda da öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

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