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Başkan İlhan’dan Kadir Gecesi mesajı

VAN HABERLERİ  | 19.05.2020 17:19 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, Kadir Gecesi nedeniyle bir mesaj yayımladı.Başkan Özay İlhan, Kadir Gecesi’nin duaların kabul olduğu bir gece olduğunu belirterek, "Bu gecenin hürmetine İslam Aleminin ve tüm Müslüman kardeşlerimizin huzura ermesini, insanlığın içinde bulunduğu salgından kurtulup sağlıklı bir dünyada yaşamasını Rabbimden temenni ederim.

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, Kadir Gecesi nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Başkan Özay İlhan, Kadir Gecesi’nin duaların kabul olduğu bir gece olduğunu belirterek, "Bu gecenin hürmetine İslam Aleminin ve tüm Müslüman kardeşlerimizin huzura ermesini, insanlığın içinde bulunduğu salgından kurtulup sağlıklı bir dünyada yaşamasını Rabbimden temenni ederim. İslam’ın ilahi prensiplerine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğu açıktır. Bugün İslam dünyası maalesef birbirinden kopuk ve parça parçadır. Bunun nedeni de güçlerini birlik olma ve güçlerini birleştirme noktasındaki zafiyetlerinden kaynaklanmaktadır. Dilerim Kadir Gecesi’nde yapacağımız ibadet ve dualar İslam ümmetinin birleşmesine vesile olur. Bugün bize düşen ayrılıkları, kırgınlıkları bir kenara bırakmaktır. Bizi biz yapan ortak değerlerimizi güçlendirmektir. Öfkeleri, sevgiye, düşmanlıkları kardeşliğe dönüştürmektir. Elbirliği ile daha güzel bir Türkiye ve daha adil bir dünya için çalışmaktır. Peygamber Efendimizin (S.A.V) güzel ahlakını, örnek hayatını ve eşsiz mücadelesini örnek almak insanlığın kurtuluş reçetesi olan İslam’ı hayatımıza hakim kılmaktır. Güçlünün değil hakkın hakim olduğu bir dünya için gayret etmektir. Cenab-ı Hakk bizlere, İslam aleminin birlik ve beraberliğini sağlayacak, şuur, gayret ve güç versin, insanlığın içinde bulunduğu salgın günlerinden kurtulmayı nasip etsin. Bu temenni ile tüm Vanlı hemşehrilerimizin bu gece semaya ellerini açarak kardeşlerine dua etmesini istiyorum. Dua müminin silahıdır, zorda olan tüm kardeşlerimize dualarımızda yer ayırıp tüm İslam Aleminin kurtuluşu için dua edelim. Tüm İslam Aleminin ve Vanlı hemşehrilerimizin Kadir Gecesi’ni kutluyor, bu mübarek günün barış ve huzurun hakim olduğu yeni ve sağlıklı bir dünyaya vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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