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Başkan İlhan’dan Polis Haftası mesajı

VAN HABERLERİ  | 10.04.2020 17:04 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, Türk Polis Teşkilatının 175.

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Başkan İlhan, yayımladığı mesajda, “Kurulduğu günden beri suç ve suçlularla mücadelede etmenin yanında her türlü zorlu ve sıkıntılı dönemlerde büyük bir özveri göstererek çalışan emniyet teşkilatımız bugün de içinde bulunduğumuz salgın günlerinde hiçbir şekilde görevini aksatmadan toplumun huzur ve güvenliği için çalışmaktadır. Toplumun huzur ve barışını teminle görevli Emniyet Teşkilatı, ülkemizin huzur ve güvenliği için şehit ya da gazi olmuştur. Bu vesileyle tüm şehit polislerimize ve emniyet mensuplarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Ahlaki ve manevi tahribatın toplumumuzu tehdit ettiği bir dönemde bulunuyoruz. Tabii ki, Emniyet Teşkilatımızın günün her türlü imkânlarına sahip olarak caydırıcı görevini en üst düzeyde sürdürmesi tartışılmazdır. Suçla mücadelenin en etkili yöntemi manevi eğitimdir. Her şeyden önce toplumda huzur ve barışın temini için insanların birbirinin canına, malına, namusuna zarar vermesine izin vermeyen, inancımızın öğretilmesi ve yaşanması gerekir. Bu durum aynı zamanda polisimizin daha kaliteli ve huzurlu görev yapmasını, aynı zamanda suç ve suçlular ile mücadelede daha başarılı olmasını temin edecektir. Bu vesile ile tüm polis teşkilatının gününü tekrar tebrik eder, başarılı çalışmalar yapmasını temenni ediyoruz” dedi.

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