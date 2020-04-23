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Başkan Işık, fidan dikim etkinliğine katıldı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 23.04.2020 19:43 | Son Güncelleme

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100.yılı anısına Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen fidan dikme etkinliğine katıldı.Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100.yılı anısına Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen fidan dikme etkinliğine katıldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. yılı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel olarak Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik il protokol üyelerinin katılımı ile Porsuk Orman İşletme Şefliğinin bulunduğu bölgede gerçekleşti.
Belediye Başkanı Alim Işık, düzenledikleri etkinlik nedeniyle Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin’i tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.
26 bin 500 fidanın toprakla buluşması hedeflenen etkinlik kapsamında 487. 40 dekarlık alanın ağaçlandırılması planlanıyor.

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