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Başkan Işıksu berber ve kuaförlerin dezenfektesini yaptıracak

SAKARYA HABERLERİ  | 05.05.2020 12:50 | Son Güncelleme

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu mutlu bir haber vererek berber ve kuaförlerin dezenfektesini yaptıracak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın salgınla mücadele kapsamında açıkladığı yeni kararlar arasında berber ve kuaförlerin 11 Mayıs’ta işbaşı yapacakları yer alıyordu.

Başkan Işıksu berber ve kuaförlerin dezenfektesini yaptıracak

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu mutlu bir haber vererek berber ve kuaförlerin dezenfektesini yaptıracak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın salgınla mücadele kapsamında açıkladığı yeni kararlar arasında berber ve kuaförlerin 11 Mayıs’ta işbaşı yapacakları yer alıyordu. Kararın ardından Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu’dan Adapazarı’ndaki berber ve kuaför esnaflarını sevindiren haber geldi. Kararı sosyal medya hesaplarından duyuran Başkan Mutlu 632 berber ve kuaförü dezenfektesini yaptıracak. Işıksu açıklamasında, “Berber ve kuaför esnafı, çok kıymetli Adapazarlı hemşehrilerimiz 11 Mayıs’ta bismillah diyecek. Sevinçlerine ortak olacağız elbette ancak tedbirli olmaya da devam edeceğiz. Dükkanlarının dezenfekte işlemi ve maskeleri bizden. Adapazarı’nı çok seviyoruz ve birlikte başaracağız” dedi.

Başkan Işıksu berber ve kuaförlerin dezenfektesini yaptıracak

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Sabah
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Öğle
13:00
İkindi
16:52
Akşam
20:05
Yatsı
21:39

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Adapazari
Tijen Ülgen Eczanesi
Adapazari
Yenikent Eczanesi
Yenikent
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Başar Eczanesi
Arifiye
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