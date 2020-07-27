Başkan Kalaycı, çalışmaları inceledi

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Fatih Mahallesinde devam eden doğalgaz çalışmasını yerinde inceledi.

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı’nın girişimleri sonucu daha önce ilk etabı biten doğalgaz çalışmasının ikinci etabı da tamamlanmak üzere. Böylelikle önümüzdeki günlerde Fatih Mahallesi de doğalgaza kavuşmuş olacak. Doğalgaz çalışmalarının devam ettiği mahallede incelemelerde bulunan Başkan Kalaycı’ya doğalgaz firması yetkilileri ve mahalle muhtarı da eşlik etti. Kalaycı, doğalgazın Fatih Mahallesi sakinlerine hayırlı olmasını dileyerek, mahalle sakinleri ile sosyal mesafe kuralına uyarak tek tek selamlaştı, istek ve taleplerini dinledi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bu kış doğalgaz kullanacak olan Fatih Mahallesi sakinleri, çalışmaların baştan sona takipçisi olan Belediye Başkanı Savaş Kalaycı’ya teşekkürlerini bildirdi. Kalaycı ise mahalleye getirilen doğalgazın seçim vaatlerinden birisi olduğunu vurgulayarak, doğalgaz hattı çalışmasından dolayı bozulan yolun asfaltlanacağını ve mahalledeki diğer sorunların belirli bir çalışma planı dahilinde tek tek giderileceğini ifade etti.

