YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karaman
  4. Başkan Kalaycı, çalışmaları inceledi

Başkan Kalaycı, çalışmaları inceledi

KARAMAN HABERLERİ  | 27.07.2020 16:01 | Son Güncelleme

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Fatih Mahallesinde devam eden doğalgaz çalışmasını yerinde inceledi.Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı’nın girişimleri sonucu daha önce ilk etabı biten doğalgaz çalışmasının ikinci etabı da tamamlanmak üzere.

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Fatih Mahallesinde devam eden doğalgaz çalışmasını yerinde inceledi.
Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı’nın girişimleri sonucu daha önce ilk etabı biten doğalgaz çalışmasının ikinci etabı da tamamlanmak üzere. Böylelikle önümüzdeki günlerde Fatih Mahallesi de doğalgaza kavuşmuş olacak. Doğalgaz çalışmalarının devam ettiği mahallede incelemelerde bulunan Başkan Kalaycı’ya doğalgaz firması yetkilileri ve mahalle muhtarı da eşlik etti. Kalaycı, doğalgazın Fatih Mahallesi sakinlerine hayırlı olmasını dileyerek, mahalle sakinleri ile sosyal mesafe kuralına uyarak tek tek selamlaştı, istek ve taleplerini dinledi.
Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bu kış doğalgaz kullanacak olan Fatih Mahallesi sakinleri, çalışmaların baştan sona takipçisi olan Belediye Başkanı Savaş Kalaycı’ya teşekkürlerini bildirdi. Kalaycı ise mahalleye getirilen doğalgazın seçim vaatlerinden birisi olduğunu vurgulayarak, doğalgaz hattı çalışmasından dolayı bozulan yolun asfaltlanacağını ve mahalledeki diğer sorunların belirli bir çalışma planı dahilinde tek tek giderileceğini ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Doğumdan 8 ay sonra podyumda! Doğumdan 8 ay sonra podyumda!
7 araç birbirine girdi! Yol savaş alanına döndü!7 araç birbirine girdi! Yol savaş alanına döndü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kümese attıkları köz hayatlarına mal oldu

Kümese attıkları köz hayatlarına mal oldu

Elinden düşürdüğü tüfek ağır yaraladı

Elinden düşürdüğü tüfek ağır yaraladı

Ordu’da bir mahalle karantinya alındı

Ordu’da bir mahalle karantinya alındı

Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazı yoğun katılımla kılındı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazı yoğun katılımla kılındı

Faytondan özgürlüğe

Faytondan özgürlüğe

Karaman Namaz Vakitleri 27 Temmuz Pazartesi

İmsak
04:04
Sabah
05:41
Öğle
12:59
İkindi
16:48
Akşam
20:06
Yatsı
21:36

Karaman Nöbetçi Eczaneler27 Temmuz Pazartesi

Büyük Eczanesi
Merkez
Büyük Eczanesi
Merkez
Büyük Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.