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Başkan Kanar’dan üreticilere tam destek

BURSA HABERLERİ  | 04.06.2020 17:39 | Son Güncelleme

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, üretici köylü pazarında esnafları ziyaret ederek destek verdi.AK Parti Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Leblebici ile birlikte esnaf ziyareti ve maske denetimi gerçekleştiren Başkan Mehmet Kanar, sohbet ettiği esnaflarla vatandaşların sorunlarını dinledi, görüş ve önerileri tek tek not aldı.Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkili olan korona virüsü pandemisi ile ilgili Türkiye’de olumlu gelişmelerin yaşandığını kaydeden Başkan Kanar, normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte sahaya indiklerini belirterek pazar yerlerine alışverişe gelen vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat ettiğini söyledi.Belediye Başkanı Mehmet Kanar, kurallara uyulduğu sürece kısıtlamalarında zamanla ortadan kalkacağını ifade ederek denetimlerin ve ziyaretlerin süreceğini belirtti.Öte yandan pazar yerinde bulunan bir çok vatandaş temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarında üstün gayret gösteren Mustafakemalpaşa Belediyesi çalışanları adına Başkan Mehmet Kanar’a teşekkür etti.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, üretici köylü pazarında esnafları ziyaret ederek destek verdi.
AK Parti Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Leblebici ile birlikte esnaf ziyareti ve maske denetimi gerçekleştiren Başkan Mehmet Kanar, sohbet ettiği esnaflarla vatandaşların sorunlarını dinledi, görüş ve önerileri tek tek not aldı.
Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkili olan korona virüsü pandemisi ile ilgili Türkiye’de olumlu gelişmelerin yaşandığını kaydeden Başkan Kanar, normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte sahaya indiklerini belirterek pazar yerlerine alışverişe gelen vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat ettiğini söyledi.
Belediye Başkanı Mehmet Kanar, kurallara uyulduğu sürece kısıtlamalarında zamanla ortadan kalkacağını ifade ederek denetimlerin ve ziyaretlerin süreceğini belirtti.
Öte yandan pazar yerinde bulunan bir çok vatandaş temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarında üstün gayret gösteren Mustafakemalpaşa Belediyesi çalışanları adına Başkan Mehmet Kanar’a teşekkür etti.

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