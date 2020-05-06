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Başkan Kaplan; “Bıyıklı Mahallesi’nin çehresi değişecek”

AYDIN HABERLERİ  | 06.05.2020 14:08 | Son Güncelleme

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Bıyıklı Mahallesi’nde gerçekleştirecek proje ile önceden sinema salonu olarak kullanılan ve uzun süredir atıl vaziyette olan binanın yıkım işlerinin başladığını, buraya vatandaşların vakit geçirebileceği oturma alanları ve çocuk parkları olan yeşil alan yapılacağını açıkladı.Yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan yaptığı açıklamada “ Eskiden sinema salonu olarak kullanılan bu bina atıl vaziyette duruyordu.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Bıyıklı Mahallesi’nde gerçekleştirecek proje ile önceden sinema salonu olarak kullanılan ve uzun süredir atıl vaziyette olan binanın yıkım işlerinin başladığını, buraya vatandaşların vakit geçirebileceği oturma alanları ve çocuk parkları olan yeşil alan yapılacağını açıkladı.
Yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan yaptığı açıklamada “ Eskiden sinema salonu olarak kullanılan bu bina atıl vaziyette duruyordu. Muhtarımız ve Mahalle sakinlerimizin talepleri doğrultusunda bu alanı yeşil alan olarak projelendirdik. Toplamda 503 metrekare alan üzerine yapılacak yeşil alanın kısa sürede bitirilmesini planlıyoruz” dedi.
Kapalı Pazaryeri içinde çalışmalara başladık
Bıyıklı Mahallesinin çehresini değiştireceklerini ifade eden Belediye Başkanı Kaplan, “İlçemizin önemli pazaryerlerinden biri olan Bıyıklı pazarı mevcut yeri itibariyle çok dağınık bir düzene sahip. Bu sebeple eski hal binasında bir takım incelemelerde bulunduk. 1500 metrekare alan üzerindeki binamızın da yıkımını gerçekleştirip buraya kapalı Pazar yeri yapmayı planlıyoruz” dedi.

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