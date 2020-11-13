Başkan Karalar: "Adana’da güzel işler olmaya başladı"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Son yıllarda Adana’da güzel işler olmaya başladı ve bunları birlikte başarmış, başarıyor olmanın gururunu yaşadığımı söylemek istiyorum" dedi.

Başkan Karalar, CHP Ekonomi Masası heyetinin, Adana’daki ticaret, sanayi, esnaf odaları ile iş derneklerinin temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıya, Covid 10 tedavisi sürdüğü için videoyla katıldı. Karalar, "Sanayi Odası Başkanı, Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve tüm odaların değerli başkanları, değerli yöneticileri ve çok değerli konuklar; hepinizi en derin sevgilerimle selamlıyorum, saygılarımı sunuyorum. Bu önemli günde aranızda olamamanın üzüntüsünü yaşadığımı belirtmek istiyorum. Ama bilesiniz ki bu kardeşiniz Adana deyince gerisi teferrufat diyen birisi. Üretimi, istihdamı, gelişimi çok önemsediğim için Adana’da olmanızın sevincini yaşıyorum. Son yıllarda Adana’da güzel işler olmaya başladı ve bunları birlikte başarmış, başarıyor olmanın gururunu yaşadığımı söylemek istiyorum. Kabul etmeliyiz ki bu gelişmeler ne Adana’mız, ne ülkemiz için yeterlidir. Korona salgınının da etkisiyle her şey altüst olmaya başlamıştır” diye konuştu.

Başkan Karalar daha sonra şunları kaydetti:

"Ekonominin yön bulmaya başladığı, endişeli, karamsar olduğumuz bu günlerde, tarımdan sanayiye, ekonomiyle ilgili konularda ülkenin en deneyimli kadrolarının istişare toplantılarından ötürü aramızda olmalarından son derece mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Deneyimleriniz ve söylemlerinizle kentimizin ve ülkemizin ekonomisi adına çok faydalı olacağı muhakkak olan bu toplantı için şehrin belediye başkanı olarak ben özellikle sizlere teşekkür etmek istiyorum."

Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak’da, “Toplantıyı hasta yatağında olsa dahi, sabahın saat 07’sinde beni arayarak çok yakından izleyen, neler yapmamız gerektiğini söyleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar’a teşekkür etmek istiyorum. Kendisine geçmiş olsun diyorum” dedi.

