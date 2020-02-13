YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Başkan Karalar’dan, Akay’a destek ziyareti

Başkan Karalar’dan, Akay’a destek ziyareti

ADANA HABERLERİ  | 13.02.2020 16:24 | Son Güncelleme

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediyesi hakkında ortaya atılan bazı iddialar üzerine Başkan Akif Kemal Akay’ı ziyaret ederek destek verdi.Akif Kemal Akay’ın kişiliğinin tüm Türkiye tarafından iyi bilindiğini aktaran Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “‘Akif Abinin hukuk ve yasa karşısında asla ve asla hiç bir eksik yapmayacağını tüm Türkiye bilir.

Başkan Karalar’dan, Akay’a destek ziyareti

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediyesi hakkında ortaya atılan bazı iddialar üzerine Başkan Akif Kemal Akay’ı ziyaret ederek destek verdi.
Akif Kemal Akay’ın kişiliğinin tüm Türkiye tarafından iyi bilindiğini aktaran Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “‘Akif Abinin hukuk ve yasa karşısında asla ve asla hiç bir eksik yapmayacağını tüm Türkiye bilir. Akif abiye hiç kimse yanlış yaptıramaz. Buna bütün içtenliğimizle inanıyoruz. Ve her zaman Başkan Akay’ın yanındayız” dedi.
Çok insanın çalıştığı yerlerde iyi niyetli insanların yanında art niyetli insanların da olabileceğini vurgulayan Başkan Karalar, “Her zaman dediğimiz gibi, belediyeler zor yerlerdir. Yönetilmesi de çok zordur. Bizim işimiz olumsuzlukları, yanlışları asgariye indirmektir. Çok insanın olduğu yerde iyi niyetli insanlar da olacak, art niyetli insanlar da olacak. Yanlışlar da olacak. Ama biz görev süremizde bu yanlışları engellemek için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a ziyaretinden dolayı teşekkür eden Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, “’Beytülmale el uzattırmam’ anlayışının yıllarca savunucusu olduk” dedi.
Başkan Akay, şöyle devam etti:
“Yaşamımız ‘Beytülmale el uzattırmam’ anlayışını anlamlandırmakla geçti. İnşallah ömrümüz vefa ettikçe ve yönetimde olduğumuz sürece böyle de devam edecek. Yetimin tek bir kuruşunun bile kaybolmaması bizim temel görevimiz. Bu, bizim anlayışımızın ve inancımızın da bir parçası. Bu düşünce, bizim yetiştiğimiz eğitim sisteminin de, bizim öncülerimizin de bize öğrettiği en önemli değerlerdendir. Bu saatten sonra da bu değerlerden vazgeçecek değiliz.”
Başkan Karalar ve Başkan Akay daha sonra Yeşiloba TOKİ konutlarında asfalt çalışması tamamlanan bulvarların açılışına katıldı.

Başkan Karalar’dan, Akay’a destek ziyareti

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Katliam yapmıştı! Tüm detayları mahkemede anlattıKatliam yapmıştı! Tüm detayları mahkemede anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar

Çiğli Belediyesinden 10 binlik rekor

Çiğli Belediyesinden 10 binlik rekor

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

Kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

Tuğba’nın ‘Geleneksel Lokum Günleri’ 14 Şubat’ta başlıyor

Tuğba’nın ‘Geleneksel Lokum Günleri’ 14 Şubat’ta başlıyor

Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Adana Namaz Vakitleri 13 Şubat Perşembe

İmsak
06:03
Sabah
07:24
Öğle
12:58
İkindi
15:55
Akşam
18:22
Yatsı
19:38

Adana Nöbetçi Eczaneler13 Şubat Perşembe

Berfin Eczanesi
Seyhan
Çınar Eczanesi
Seyhan
Defne Eczanesi
Seyhan
Esin Eczanesi
Seyhan
Pınar Eczanesi
Seyhan
Sarıkaya Eczanesi
Seyhan
Sucuzade Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Adana’da ortaokullarda "Selam Ver" etkinliği

Adana’da ortaokullarda "Selam Ver" etkinliği

Başkan Çetin: "Kriz en çok belediyeleri vurdu"

Başkan Çetin: "Kriz en çok belediyeleri vurdu"

Adana'da pastanedeki cinayet anı kamerada

Adana'da pastanedeki cinayet anı kamerada

Adana Demirspor - Kayserispor Özel Maç Fotoğrafları

Adana Demirspor - Kayserispor Özel Maç Fotoğrafları

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.