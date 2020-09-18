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Başkan Karataş’tan Gaziler Günü mesajı

ERZURUM HABERLERİ  | 18.09.2020 14:06 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Başkanı Karataş, mesajında şu ifadelere yer verdi:‘’Vatanın ve milletin ebedi bekası için, rengini şehitlerin kanından almış olan ay yıldızlı al bayrağın ebediyete kadar dalgalanması için, kalleş saldırılara, karanlık senaryolara, alçak pusulara, hayasızca akınlara göğsünü siper ederek; Türk’ün cihangir ve kahraman evlatları olan gazileri, bu anlamlı günde en içten hürmet ve muhabbet duygularımla selamlıyorum.

Başkan Karataş’tan Gaziler Günü mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkanı Karataş, mesajında şu ifadelere yer verdi:
‘’Vatanın ve milletin ebedi bekası için, rengini şehitlerin kanından almış olan ay yıldızlı al bayrağın ebediyete kadar dalgalanması için, kalleş saldırılara, karanlık senaryolara, alçak pusulara, hayasızca akınlara göğsünü siper ederek; Türk’ün cihangir ve kahraman evlatları olan gazileri, bu anlamlı günde en içten hürmet ve muhabbet duygularımla selamlıyorum. Türk milleti tarihi boyunca hiçbir şart altında esareti ve kısıtlanmayı kabul etmemiş ve bu nedenle birçok savaşa girmek durumunda kalmıştır. Kahraman Türk milleti, vatanı uğruna savaşmış ve savaşlardan şehit veya gazi olarak çıkmıştır. Şehitlerimiz ve gazilerimiz tarih boyunca kahramanlıkları ile anılmıştır. Gazilerimiz ve şehitlerimiz milli varlığın güvenceleri, milli istiklalin yenilmez güçleridir. Elbette şehit ve gazilerimize çok şey borçluyuz. Onlar vefanın, sadakatin, vatan sevgisinin ve bağımsızlık sevdasının simgeleri, zirve isimleridir. Bunun için muhterem hatıraları ve verdikleri asil mücadeleleri bizim için hiçbir şeyle kıyaslanmaz değerdedir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü’nü kutluyor, hepsine sevgi ve şükranlarımı sunuyorum. Halen tedavi altında bulunan gazilerimize de acil şifalar temenni ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm milli mücadele kahramanlarına, aziz şehitlerimize ve ebediyete intikal eden gazilerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyorum."

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Erzurum Namaz Vakitleri 18 Eylül Cuma

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Akşam
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Selçuk Eczanesi
Palandoken
Doğu Eczanesi
Yakutiye
Yeni Buhara Eczanesi
Palandoken
Çağla Eczanesi
Aziziye
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