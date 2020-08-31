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Başkan Kartoğlu’ndan öğrencilere ilk gün sürprizi

İSTANBUL HABERLERİ  | 31.08.2020 13:56 | Son Güncelleme

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, okulların açıldığı gün Başakşehir Akşemsettin Ortaokulu’nu ziyaret ederek LGS hazırlığı için telafi derslerine erken başlayan 8.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, okulların açıldığı gün Başakşehir Akşemsettin Ortaokulu’nu ziyaret ederek LGS hazırlığı için telafi derslerine erken başlayan 8. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılan derse katılan Başkan Kartoğlu, öğrencilere başarılar diledi, korona virüs sürecinin bir an önce bitmesi temennisinde bulundu.
İlk ve orta öğretim kurumlarında, uzun bir aranın ardından ilk ders zili çaldı. Başakşehir’deki Akşemsettin Ortaokulu öğrencileri de bu kapsamda telafi eğitimlerine katılıyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da Liselere Giriş Sınavı için korona virüs dönemini telafi etmek için hazırlanan 8. sınıf öğrencileriyle onar kişilik sınıfta bir araya geldi. Okul girişinde dezenfeksiyon istasyonunda ellerini dezenfekte eden Başkan Kartoğlu, ateşini ölçtürdükten sonra sınıflara girdi.
Öğrencilerle sohbet eden Kartoğlu, “Hepiniz heyecanlısınız. Rabbim sizlere zihin açıklığı versin, arkadaşlarınızla birlikte tekrar kalabalıkla okulda birlikte olmayı nasip etsin hepinize. Pandemi sıkıntıları bir an önce uzaklaşsın bizden inşallah” dedi. Başkan Kartoğlu’nun ilgi alanlarını sorduğu öğrencilerden bazıları Başakşehir Living Lab’de teknoloji eğitimi aldıklarını, bazıları da bilgievlerinden yararlandıklarını söyledi.

Sınıflarda TMM kuralı uygulanıyor
Öte yandan Akşemsettin Ortaokulu ve Başakşehir’deki tüm okullarda korona virüsle ilgili tüm tedbirler alınıyor. Okul ve sınıf girişlerine dezenfeksiyon ünitesi konuldu. Girişte hiç kimse ateş ölçümü yapılmadan okula alınmıyor. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ediliyor. Destekleme ve yetiştirme kursları denilen programlarla 8. sınıflar telafi eğitimi almış olacak.

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