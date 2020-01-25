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Başkan Kassanov, Ahıskalı doktorlarla bir araya geldi

İSTANBUL HABERLERİ  | 25.01.2020 12:20 | Son Güncelleme

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Ahıskalı doktorlar ile İstanbul’da bir araya geldi.DATÜB heyeti Türkiye’nin değişik bölgelerinden gelen Ahıskalı doktorlar ile İstanbul’da bir araya gelerek doktorların sorunlarını bizzat dinledi.

Başkan Kassanov, Ahıskalı doktorlarla bir araya geldi

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Ahıskalı doktorlar ile İstanbul’da bir araya geldi.
DATÜB heyeti Türkiye’nin değişik bölgelerinden gelen Ahıskalı doktorlar ile İstanbul’da bir araya gelerek doktorların sorunlarını bizzat dinledi. Bir otelin konferans salonunda düzenlenen istişare toplantısına, DATÜB Genel Başkanı Kassanov’un yanı sıra, Genel Başkan Yardımcısı İsmail Ahmedov, Genel Sekreter Fuat Uçar, DATÜB İcra Komitesi Başkanı Mehmet Taş, İcra Komitesi Başkan Yardımcısı Doktor İbrahim Agara, İnegöl Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Osman Hatipoğlu ve Ahıskalı doktorlar katıldı.
İstanbul başta olmakla Bursa, Antalya, İzmir ve diğer illerden gelen Ahıskalı doktorların katılımı ile gerçekleşen istişare toplantısında Ahıska Türkü doktorların düşünce ve sorunları tek tek dinlenildi.
DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, “Nerede bir Ahıska Türkü varsa DATÜB olarak her zaman her konuda milletimizin yanında ve hizmetindeyiz. Bundan sonra da var olan sorunların çözümü istikametinde Türkiye Cumhuriyeti devletimizin kurum ve kuruluşları ile daim irtibat halinde koordineli bir şekilde hareket edilerek, milletimizin nezdinde doktorlarımızın mesleki sorunlarının çözüm noktasında adımlar atacağız” dedi.
Toplantıya katılan doktorlar DATÜB’e kendileri için yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür ederek DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ile hatıra fotoğrafı çektirdiler.

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