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Başkan Kassanov’dan ’Çerkes Sürgünü’ mesajı

İSTANBUL HABERLERİ  | 23.05.2020 18:43 | Son Güncelleme

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Çerkes Sürgünü’nün 156.

Başkan Kassanov’dan ’Çerkes Sürgünü’ mesajı

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Çerkes Sürgünü’nün 156. yılı nedeniyle bir anma mesajı yayımladı.
DATÜB Genel Başkanı Kassanov mesajında, “Sürgüne uğratılmış bir toplum olarak sürgünün ne demek olduğunu en iyi biz biliriz. Doğduğun, büyüdüğün topraktan zorla ayrılmayı, bir bilinmezliğe yolculuğu, acıyı, kaybı, yitirmeyi Çerkes halkının acılarını paylaşıyor, hayatını kaybedenleri saygı ve rahmetle anıyoruz. 21 Mayıs 1864 tarihinde , Kafkas halklarının Çarlık Rusya tarafından zorla sürgüne gönderildi. Büyük çoğunluğu açlık ve susuzluktan yolda ölen Çerkesleri, sürgünün 156. yılında da unutmadık. Anavatanlarından sürgün edilen pek çok Çerkes kardeşimiz ağır koşullar altında hayatını kaybetti. Bizler sürgün yaşamış bir millet olarak bu acıyı bugün dahi hissediyoruz. Hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz. Ahıska Türkleri sürgün yaşayan bir millet olarak Çerkeslerin acılarını bir kez daha paylaşıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

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