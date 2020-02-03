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Başkan Kassanov’dan taziye mesajı

İSTANBUL HABERLERİ  | 03.02.2020 12:31 | Son Güncelleme

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hain saldırısının ardından şehit olan kahraman Mehmetçikler için taziye mesajı yayımladı.Kassanov mesajında, “İdlib’de rejim unsurları tarafından yapılan yoğun topçu atışı neticesinde 4 askerimizin şehit olduğunu, 1’i ağır 9 askerin de yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.

Başkan Kassanov’dan taziye mesajı

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hain saldırısının ardından şehit olan kahraman Mehmetçikler için taziye mesajı yayımladı.
Kassanov mesajında, “İdlib’de rejim unsurları tarafından yapılan yoğun topçu atışı neticesinde 4 askerimizin şehit olduğunu, 1’i ağır 9 askerin de yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Hain saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman Mehmetçiklerimize ise acil şifalar dilerim. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.

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