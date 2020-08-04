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Başkan Kavuş, belediye personeliyle bayramlaştı

KONYA HABERLERİ  | 04.08.2020 15:12 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi Başkanı Mustafa Kavuş, bayram sonrası ilk mesai gününde belediye personeliyle sosyal mesafe kuralları çerçevesinde bayramlaştı.Yaşanan pandemi dolayısıyla Meram Belediyesinde bu bayramda da toplu bayramlaşma gerçekleştirilemedi.

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi Başkanı Mustafa Kavuş, bayram sonrası ilk mesai gününde belediye personeliyle sosyal mesafe kuralları çerçevesinde bayramlaştı.
Yaşanan pandemi dolayısıyla Meram Belediyesinde bu bayramda da toplu bayramlaşma gerçekleştirilemedi. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bayramlaşma geleneğini sürdürmek amacıyla personeliyle tek tek bayramlaştı. Başkan Kavuş’un, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştirdiği bayramlaşmalarda ilk durağı Meram Belediyesi Arif Bilge Tesisleri oldu.
“Meram’ın rahat bir bayram geçirmesinde en büyük pay sizlerin”
Tüm atölyeleri tek tek dolaşan Başkan Kavuş burada çalışan personelin bayramlarını kutladı. Başkan Kavuş, bayram süresi boyunca özverili bir çalışma ortaya koyarak Meram’ın rahat ve huzur içinde bir bayram geçirmesini sağladıkları için personele ayrıca teşekkür etti. Çalışanlardan gerek mesai içinde gerekse mesai dışında korona virüse karşı çok dikkatli olmaları uyarısında da bulunan Başkan Kavuş, daha sonra idari bölüme geçerek odaları tek tek dolaştı. Buradaki personelle de hem bayramlaşan hem de hem de çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Kavuş, “Hemşehrilerimizin güven, sağlık ve rahatlık içinde bir bayram geçirmelerini sağladığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her ne alanda olursa olsun ortada Meram için bir hizmet varsa bunun en büyük pay sahibi sizlersiniz. Bu sebeple sizler bizim kıymetlimizsiniz. Tüm hemşehrilerimizin olduğu gibi sizlerinde sağlığı bizler için çok önemli. Pandemi süreci yaşadığımız şu günlerde kurallara harfiyen uymanızı özellikle rica ediyorum” diye konuştu.
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’un Arif Bilge Tesislerinden sonraki durağı Muhacir Pazarı Zabıta Karakolu oldu. Burada mesaiye başlayan zabıtaların bayramlarını da kutlayan Başkan Kavuş, kendisine sunulan çay ikramını da geri çevirmedi. Bayram sürecinde yapılan çalışmalar hakkında da bilgi alan Başkan Kavuş, zabıtaların vatandaşlarla en fazla iç içe olan gruplardan biri olduğunun altını çizerek Arif Bilge Tesislerinde yaptığı pandemi uyarısını onlara da yineledi. Başkan Kavuş’un bayramlaşmalar için son durağı Meram Belediyesi Hizmet Binası oldu. Burada da sosyal mesafe kuralı gereği odaları tek tek dolaşan Başkan Kavuş, personelin ve ailelerinin bayramlarını kutladı. Ramazan Bayramında olduğu gibi bu bayramda da aramıza mesafe koyarak bayramlaşma mecburiyeti doğduğuna işaret eden Başkan Kavuş, “Özellikle aynı ortamda çalışanların maske, mesafe ve temizlik kurallarına azami riayet göstermeleri gerekiyor. Sadece kendiniz için değil aileniz ve diğer sevdikleriniz için de. Buna ne denli titizlikle özen gösterirsek normal hayata geçişimiz ve yeniden kucaklaşacağımız günler çokta uzakta değil” şeklinde konuştu.
Başkan Kavuş ayrıca, çeşitli işleri için hizmet binasına gelen vatandaşların da bayramlarını kutlayarak onlarla bir süre sohbet etti.

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