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Başkan Kavuş: “Virüs tehlikesine karşı biz her an ve her yerde teyakkuzdayız”

KONYA HABERLERİ  | 26.03.2020 15:21 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi koronavirüs (Covid19) salgını nedeniyle hayata geçirilen ‘Vefa Sosyal Destek Hattı’ çalışmalarına hızlı ve yoğun bir şekilde başladı.Çalışmalar çerçevesinde ilk olarak özellikle virüse karşı dezavantajlı gruplar olan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla 112 hattının Meram Belediyesi Bizim Meram Masası ile entegrasyonunu sağlandı.

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi koronavirüs (Covid19) salgını nedeniyle hayata geçirilen ‘Vefa Sosyal Destek Hattı’ çalışmalarına hızlı ve yoğun bir şekilde başladı.
Çalışmalar çerçevesinde ilk olarak özellikle virüse karşı dezavantajlı gruplar olan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla 112 hattının Meram Belediyesi Bizim Meram Masası ile entegrasyonunu sağlandı. Böylece mücadele kapsamında 112’ye yapılan aramalar Bizim Meram Masası’na yönlendiriliyor ve Meram İlçe Jandarma Komutanlığı ve Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü ile oluşturulan koordinasyonla vatandaşların istekleri yerine getiriliyor.

“Mücadeleyi el birliği ile kazanacağız”
Hızlı bir şekilde kurulan sistemin sorunsuz bir şekilde işlediğine vurgu yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ‘Vefa Sosyal Destek Hattı’na destek veren tüm kurumlara Meramlılar adına teşekkür etti. Koronavirüsün hızlı bir şekilde yayılmaması adına Meram’da tüm tedbirlerin acil olarak alındığını ve organize bir şekilde yürütüldüğünü söyleyen Başkan Kavuş, tüm kurum ve kuruluşların Meramlıların hizmetinde olduğuna vurgu yaptı. Vatandaşların evlerinde kalmaları, sosyal mesafeyi korumaları ve hijyen kurallarına harfiyen uymaları konusundaki uyarılarını yineleyen Başkan Kavuş, “Tedbir bizden, takdir Allah’tan. Bu düşünce ile bütün kurumlar olarak titiz bir çalışma yürütüyoruz. Alınacak tüm tedbirleri en ince ayrıntısına kadar alıyor ve tavizsiz çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın evden çıkmamaları adına yük alıyor, onların ihtiyaçlarını ayaklarına getiriyor, faturalarını ödüyor, sağlık ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Meram için hizmet veren tüm kurumlar olarak gücümüz nispetinde her an her yerde olmaya gayret gösteriyoruz. Kaymakamlığımızın organizesinde İlçe Jandarma Komutanlığımız ve İlçe Emniyet Müdürlüğümüz desteklerini esirgemiyor. El birliği ile bu mücadeleyi kazanacağız. Meramımız, Konyamız, ülkemiz ve dünya güneşli aydınlık bir sabaha hep birlikte uyanacağız” diye konuştu.

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Selcuklu
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