Başkan Kavuş: “Yaşlılarımız sokağa çıkmasın, ihtiyaçlarını biz getirelim”

Koronavirüsle mücadele kapsamında bir ilki gerçekleştiren Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, 60 yaş üstü vatandaşların evlerinden çıkmamaları ve virüs tehlikesi ile karşı karşıya kalmamaları adına market ve eczane ihtiyaçlarını karşılamada ve fatura ödemelerinde aracılık etmeye başladı.

‘#SokağaÇıkma ihtiyaçlarını biz getirelim’ sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde Meram Belediyesinin, 60 yaş üstü vatandaşların market ve eczane ihtiyaçlarının evlerine götürülmesinde ve faturalarının ödenmesinde aracılık edeceklerini belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Covid-19 virüsüne karşı yürüttüğümüz ulusal mücadelede de hemşehrilerimize bir telefon kadar yakınız” diye konuştu. “#EvdeHayatVar kampanyasına verdikleri desteği “#SokağaÇıkma” diyerek pekiştirdiklerini ifade eden Başkan Kavuş, “Yaşlılarımız, yüksek medeniyetimizin bize öğrettiği şekliyle Allah’ın emaneti, cennetin anahtarı, gözümüzün bebeğidir. Onlar bize bir yük değil, hayatlarımızın belki de en güzel tarafıdır. Onları bu virüs belasından olabildiğince koruyup muhafaza etmek bizim için, verilen emanete sahip çıkmak hatta cennetin kapısını aralamaktır. O sebeple böylesi önemli örnek bir çalışmaya imza attık. Hafta sonları dahil olmak üzere onların temel ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bu hizmetimizden yararlanmak isteyen 60 yaş üstü vatandaşlarımız 444 3 042 numaralı telefonu arayacak, bizde bir öğlen bir de akşam olmak üzere günde iki kez ihtiyaçlarını onlara ulaştıracağız. Salgın bakımından risk gurubunda olan bu vatandaşlarımıza ihtiyaçlarının yanında kolonya ve koruyucu maskelerinide hediye edeceğiz. Biz bu noktada yük almaya hazırız. Yeter ki hemşehrilerimiz sokağa çıkmasın, virüs tehlikesi ile karşı karşıya gelmesin” diye konuştu.