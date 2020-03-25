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Başkan Kayalar’dan ayak selamı

İZMİR HABERLERİ  | 25.03.2020 13:16 | Son Güncelleme

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, korona virüsü ile mücadele kapsamında ayak selamıyla iletişim kurmaya başladı.Korona virüsü ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmaları inceleyen Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, incelemeler sırasında bir araya geldiği vatandaşlarla selamlaşması dikkat çekti.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, korona virüsü ile mücadele kapsamında ayak selamıyla iletişim kurmaya başladı.
Korona virüsü ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmaları inceleyen Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, incelemeler sırasında bir araya geldiği vatandaşlarla selamlaşması dikkat çekti. Virüse karşı el ile temasın olmaması gerektiğine ifade eden uzmanların uyarısını dikkate alan Başkan Kayalar, ayak selamıyla vatandaşlarla iletişim kurdu.
İlçede korona virüsü ile mücadele için büyük bir özveriyle çalıştıklarını kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Korona virüsüne karşı ilçemizde adeta seferberlik ilan ederek, çalışmalarımızı büyük bir özveriyle sürdürüyoruz. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte gece, gündüz demeden kentimizin her noktasında hem dezenfektasyon hem de bilgilendirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşlarımızın da ihtiyaçlarını gidermek için özel bir ekip kurmuştuk, bu ekibimiz de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor" dedi.
Vatandaşlarında konuya duyarlı olmasını isteyen Başkan Kayalar, "Hemşehrilerimizden tek isteğimiz konuya duyarlı olmaları ve kurallara uymaları. Uzmanların uyarılarını dikkate alıyoruz. Bu süreçte tokalaşmak, sarılmak gibi eylemlere ara verdik, onun yerine ayak selamı ile iletişim kuruyor, birbirimizi uzaktan seviyoruz. Kurallara harfiyen uyarak bu sorunu hep birlikte aşacağız" diye konuştu.

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