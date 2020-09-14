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Başkan Kayalar’dan, ’Menderes’te yazlığın değil, evin olsun’ çağrısı

İZMİR HABERLERİ  | 14.09.2020 09:48 | Son Güncelleme

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, ilçenin yazlık bölgesinde oturan vatandaşlara ikametgahlarını Menderes’e taşımaları konusunda çağrıda bulundu.97 bin olan nüfusu 100 bine çıkararak İller Bankasından gelen paylarını arttırmayı hedefleyen Menderes Belediyesi, yeni bir kampanya başlattı.

Başkan Kayalar’dan, ’Menderes’te yazlığın değil, evin olsun’ çağrısı

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, ilçenin yazlık bölgesinde oturan vatandaşlara ikametgahlarını Menderes’e taşımaları konusunda çağrıda bulundu.
97 bin olan nüfusu 100 bine çıkararak İller Bankasından gelen paylarını arttırmayı hedefleyen Menderes Belediyesi, yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında ilçenin sahil kesiminde ki mahallelerde yaşayan vatandaşlara seslenen Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “ İkametgahınızı Menderes’e aldırın kentinize sahip çıkın ” mesajı verdi.
Kampanyayla ilgili konuşan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Güzel ilçemiz 775 kilometrekarelik yüz ölçümü, 44 mahallesi ile İzmir’in en gözde ilçeleri arasında yerine almaktadır. Bulunduğu konum itibariyle İzmir’in giriş noktası, Adnan Menderes Havalimanı’nın yanı başında bulunan ilçemiz turizm, tarım ve sanayisiyle dikkat çekmektedir. Böylesine büyük bir alana hizmet vermeyi büyük bir özveriyle sürdürüyoruz. Ancak gerek yerel seçim sonrası belediyenin mali tablosu, gerekse pandeminin yaşattığı ekonomik sıkıntı nedeniyle yerel yönetim olarak zorlu bir süreç geçiriyoruz. Hiçbir şekilde bunu bahane etmeden canla, başla çalışmalarımız sürüyor ama süreç ne yazık ki sıkıntılı bir şekilde devam ediyor” dedi.

Hedef 3 bin kişi
Bu süreçte özellikle yaz aylarında sahil bölgesinde büyük bir nüfus artışı olduğunu ve hizmet yüklerinin daha da arttığını ifade eden Başkan Kayalar, “ 43 kilometrelik sahil şeridimizde yer alan Gümüldür, Özdere ve Ahmetbeyli Mahallelerimiz yaz aylarında yoğun bir nüfusa ev sahipliği yapmaktadır. Günlükçü diye tabir ettiğimiz tatilciler ve yerli, yabancı turistlerin sayısı önemli bir boyutta. Bunun dışında ise özellikle farklı ilçelerde yaşayıp, yaz aylarında yazlıklarına gelen vatandaşlarımızın sayısı bir hayli fazla. İşte biz de bu vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunarak ‘Yazlığın değil, evin olsun’ kampanyası başlattık. Amacımız 97 bin olan nüfusumuzu 100 bine çıkartarak İller Bankası payımızı arttırmak ve hizmet kalitemizi arttırmak. Bunun için de kendilerinden ikametgahlarını yaşadıkları yere, Menderes’e taşımalarını istiyoruz. Hedefimiz en az 3 bin vatandaşımızın daha Menderes’e ikametgahını taşıması“ dedi.

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