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Başkan Kayda, MHP yönetimini ağırladı

MANİSA HABERLERİ  | 24.09.2020 12:25 | Son Güncelleme

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın ve yönetimini belediye meclis salonunda ağırladı.Başkan Kayda, MHP Salihli İlçe Başkanı Akın ve yönetimini, Başkan Danışmanı Nuri Kaya ve Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca ile birlikte karşıladı.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın ve yönetimini belediye meclis salonunda ağırladı.
Başkan Kayda, MHP Salihli İlçe Başkanı Akın ve yönetimini, Başkan Danışmanı Nuri Kaya ve Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca ile birlikte karşıladı. Belediye Meclis Salonunda gerçekleşen ziyarette, MHP Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın ve Yönetimini tebrik ederek görevlerinde başarılar dileyen Başkan Kayda, birlik ve beraberlik içerisinde ilk 5 yılda olduğu gibi yeni dönemde de hizmetlerini sürdüreceklerini söyledi.
Geçen hafta yapılan kongrede yeniden MHP Salihli İlçe Başkanlığına seçilen Mehmet Akın, “Salihli’mize yakışır bir şekilde kongremizi yaptık ve yeni yönetim kurulumuzu oluşturduk. Belediye Başkanımız Zeki Kayda’ya yeni yönetimimiz ile tanışma ziyaretinde bulunduk” dedi. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği ziyarette MHP İlçe Başkanı Akın ve Yönetimi, ziyaret anısına Başkan Kayda’ya hediye takdim ederek çalışmalarında başarılar diledi.
Milliyetçi Hareket Partisi’nde görev almanın büyük bir onur olduğunu ifade eden Başkan Kayda, “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey’in liderliğinde ‘Önce devletim sonra partim ve ben’ düsturuyla çalışıyoruz. 2014-2019 yılları arasında neler yapılabileceğini tüm halkımıza gösterdik. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz zaman neleri başardığımızı herkes gördü. 10 yılda iş yapmayan, çürümüş bir CHP zihniyetinden Salihli’mizi kurtardık. Güzel şehrimize hayal dahi edilemeyen büyük projeler kazandırdık. Artık Cumhur İttifakı ile çok daha güçlüyüz” dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli liderliğinde Salihli’de güçlü bir teşkilata sahip olduklarını vurgulayan Başkan Kayda, “Parti teşkilatımız, Ülkü Ocaklarımız ve belediye personelimiz ile Salihli’de tecrübeli bir ekip iş başında. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey’in destekleriyle ilçemize doğalgazı getirdik. Büyükşehir Belediyemiz ile entegre olduk ve Salihli’mize dev yatırımlar kazandırdık. Üretken Belediyecilik ilkemize bağlı kalarak var gücümüz ile Salihli’mize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

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