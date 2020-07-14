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Başkan Kayda Türkiye Belediyeler Birliği’nin telekonferansına katıldı

MANİSA HABERLERİ  | 14.07.2020 15:20 | Son Güncelleme

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen korona virüs salgını riskine karşı alınan önlemler belediye hizmetlerinin geliştirilmesi ve salgın sonrası yeni normal sürecin tartışıldığı “Küresel COVID-19 Sonrası Yeni Normal ve Belediyeler” konulu telekonferans yöntemiyle yapılan toplantıya katıldı.Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in başkanlık yaptığı toplantıda konuşan Başkan Kayda, pandemi sürecinde Salihli Belediyesi olarak belediyeye ait Kurşunlu Kaplıcaları Sosyal Tesislerinin sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak tahsis edildiğini, pandeminin ilk zamanlarında sıkıntı çekmemek adına hızlı bir şekilde maske üretmeye başlandığını, maskelerin personele, merkez ve mahalle pazar yerlerinde vatandaşlara ve kurumlara ücretsiz olarak dağıtıldığını söyledi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen korona virüs salgını riskine karşı alınan önlemler belediye hizmetlerinin geliştirilmesi ve salgın sonrası yeni normal sürecin tartışıldığı “Küresel COVID-19 Sonrası Yeni Normal ve Belediyeler” konulu telekonferans yöntemiyle yapılan toplantıya katıldı.
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in başkanlık yaptığı toplantıda konuşan Başkan Kayda, pandemi sürecinde Salihli Belediyesi olarak belediyeye ait Kurşunlu Kaplıcaları Sosyal Tesislerinin sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak tahsis edildiğini, pandeminin ilk zamanlarında sıkıntı çekmemek adına hızlı bir şekilde maske üretmeye başlandığını, maskelerin personele, merkez ve mahalle pazar yerlerinde vatandaşlara ve kurumlara ücretsiz olarak dağıtıldığını söyledi. Pandemi sürecinde temizlik, ilaçlama faaliyetlerinin de aralıksız devam ettiğini belirten Başkan Kayda, “Bu süreçte kapanan ve çalışmaları sınırlanan iş yerleri çalışanlarına gıda desteği yaptık, Kaymakamımız ile sıkı işbirliği içinde Hıfzıssıhha kararlarının alınarak takibini titizlikle sürdürdük. Salgının yayılmasının önüne geçmeye çalıştık” dedi.
Başkan Kayda, yeni normalleşmeyle ilgili kararların da titizlikle uygulandığını belirterek organizasyondan dolayı Türkiye Belediyeler Birliğine ve Birlik Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür etti.

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