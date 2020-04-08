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Başkan Keleş Hisarcıklıoğlu’na ekonomik durumu anlattı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 08.04.2020 18:49 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş telekonferans ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüşerek ekonomide yaşanan sorunları anlattı.Kdz.

Başkan Keleş Hisarcıklıoğlu’na ekonomik durumu anlattı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş telekonferans ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüşerek ekonomide yaşanan sorunları anlattı.
Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş bu gün saat 17.00’de başlayan ve 365 oda ve borsa başkanının katıldığı konferansta TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile ekonomik sorunlar ve alınması gereken tedbirleri konuştuklarını vurguladı. Görüşmeye ilişkin olarak Kdz. Ereğli TSO’dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi; “ 08 Nisan 2020 Çarşamba günü saat 17.00’de TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Başkanlığında, 365 Oda ve Borsa Başkanı’nın katılımları ile düzenlenen Telekonferans toplantısına Yönetim Kurulu Başkanımız Arslan Keleş’te katılım sağladı. Tüm dünyayı derinden sarsan Covid-19 Virüsü nedeni ile Başta Amerika ve Avrupa Ülkeleri olmak üzere tüm ülkelerde yaşanan sorunlarla birlikte Ülkemizde de özellikle sağlık ve Ekonomik anlamda zor bir süreçten geçtiğimizi vurgulayan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Oda ve Borsa Başkanları ile bu salgınla mücadele etmek adına yapılması gerekenler konusunda istişarede bulundu. Oda ve Borsa Başkanları da yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na aktarma fırsatı yakaladılar.
Yaklaşık 1 saat 30 dakika süren toplantı alınacak tedbirlerin ve yol haritalarının görüşülmesinin ardından sona erdi.

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