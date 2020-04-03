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Başkan Kendirlioğlu, “Hayatın devamı için çiftçi üretmek zorunda”

AYDIN HABERLERİ  | 03.04.2020 09:32 | Son Güncelleme

Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu dünyayı ve Türkiye’yi etkileyen Korona virüse karşı çiftçilerin üretime devam etmesi gerektiğini söyledi.Korona virüs salgını dolayısıyla Türkiye’de hayat durma noktasına gelirken, halkın ihtiyacını karşılayan tarım sektöründe de çiftçiler üretime devam ediyor.

Başkan Kendirlioğlu, “Hayatın devamı için çiftçi üretmek zorunda”

Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu dünyayı ve Türkiye’yi etkileyen Korona virüse karşı çiftçilerin üretime devam etmesi gerektiğini söyledi.
Korona virüs salgını dolayısıyla Türkiye’de hayat durma noktasına gelirken, halkın ihtiyacını karşılayan tarım sektöründe de çiftçiler üretime devam ediyor. Aydın’da bir yandan tarla ve bahçeler üretime hazırlanırken, diğer yandan da hasat mevsimine gelen ürünleri toplanmaya başladı. Şu anda enginar ve çilek hasadının başladığını önümüzdeki günlerde erik hasadının başlayacağını belirten Aydın Ziraat Odaları İl Kooridnasyon Kurulu Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, tarım sektöründe çalışan vatandaşların sosyal mesafe kurallarına ve alınan tedbirlere uyarak üretimlerine devam etmesini istedi.
Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, Aydın’ın tarımın başkenti olduğunu ifade ederek, “Türkiye Korona virüs ile ilgili olarak büyük bir mücadele örneği sergiliyor. İnsanlar için en önemli şey sağlıktır. Sağlıktan sonra en önemli sektörlerin başında tarım geliyor. Ülkemizin zor dönemlerden geçtiği bu süreçte, Aydınlı çiftçilerimiz de üretimlerine devam ediyor. Tarımda üretim ve tedarik zincirinin mutlak suretle aksamadan sürdürülmesi gerekiyor. Şu an vatandaşlarımız pazarlara ve marketlere gittiklerinde her türlü gıda ürününü bulabiliyorlar ancak bu üretim ve tedarik zincirinde bir aksama olacak olursa pazar tezgahları ve marketlerdeki gıda rafları maalesef boş kalacaktır. Evet, bu virüs çok önemli, ciddi tedbirler alınması gerekiyor fakat başta da söylediğimiz gibi üretim ile tedarik zincirinin mutlak suretle devlet kontrolünde ve desteğiyle devam etmesi gerekiyor” dedi.
“65 yaş üstü çiftçilerimiz üretime katılacak”
Başkan Kendirlioğlu, tarım sektöründe 65 yaş üstü vatandaşların da artık üretime katıldıklarını ifade ederek, “65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı nedeniyle üretim aşamasına katılamıyorlardı. Bu sorunun çözümü için gerekli girişimlerde bulunduk. Bunun sonucunda Valimiz Yavuz Selim Köşger’in konuya duyarlı davranması ile artık 65 yaş üstü çiftçilerimiz muhtarlıklardan aldıkları izin ile gerekli tedbir ve kurallara uyarak tarlalarında çalışmaya başladılar” diye konuştu.

Başkan Kendirlioğlu, “Hayatın devamı için çiftçi üretmek zorunda”

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İkindi
16:51
Akşam
19:40
Yatsı
20:58

Aydın Nöbetçi Eczaneler 3 Nisan Cuma

Coşkun Eczanesi
Merkez
Er Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Zafer Eczanesi
Merkez
Oksijen Eczanesi
Kusadasi
Paker Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
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