YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Başkan Kesikbaş: "İhracatta ithal girdiyi azaltmak zorundayız"

Başkan Kesikbaş: "İhracatta ithal girdiyi azaltmak zorundayız"

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 21.07.2020 13:39 | Son Güncelleme

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi’nin (YD-ÜFE) ülkede üretimi yapılan ve yurtdışına satışa konu olan ürünlerin üretici fiyatlarındaki değişimini anlatan Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, maliyet artışları ile birlikte fiyat artışlarının yurt dışı rekabet gücünü azalttığını belirtti.Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, bu yılın Haziran ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,95, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 4,82 oranında arttı.

Başkan Kesikbaş: "İhracatta ithal girdiyi azaltmak zorundayız"

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi’nin (YD-ÜFE) ülkede üretimi yapılan ve yurtdışına satışa konu olan ürünlerin üretici fiyatlarındaki değişimini anlatan Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, maliyet artışları ile birlikte fiyat artışlarının yurt dışı rekabet gücünü azalttığını belirtti.
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, bu yılın Haziran ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,95, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 4,82 oranında arttı. Konuyla ilgili konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, ihracat mallarının üretim maliyeti artmasında ithal girdinin önemli bir rol oynadığına değindi. Kesikbaş, "Kur artışı ithal girdi fiyatlarının artmasında önemli bir etken. Her zaman hassasiyetle üstünde durduğumuz konuların başına ithal girdinin azaltılması burada karşımıza daha net çıkıyor. İthal girdi payını ne kadar düşük tutarsak kur artışı YD-ÜFE artışını çok az etkiler" dedi.
Sanayinin iki ana sektörüne imalat endeksinin TÜİK verilerine göre yıllık yüzde 14,77 arttığını söyleyen Kesikbaş, "Madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 16,45, imalatta yüzde 14,77 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 13,00, dayanıklı tüketim malında yüzde 22,84, dayanıksız tüketim malında yüzde 15,94 artış, enerjide yüzde 37,01 azalış, sermaye malında yüzde 19,13 artış olarak gerçekleşti. Özellikle sanayimizi ihracat ile geliştirmeye odaklandığımız düşünüldüğünde ihracatçılarımızın yakından takip etmeleri gereken bir tablo söz konusu. Eskişehir’in de lokomotifi olan imalat sanayi ve madencilik alanındaki bu oranlar sektörde üretim yapanların dış ticaret ilişkilerinde daha temkinli hareket edeceklerini gösteriyor” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Demet Özdemir tatilde! Telefonunu elinden düşürmedi Demet Özdemir tatilde! Telefonunu elinden düşürmedi
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ermişler Ailesi’nden eğitime destek

Ermişler Ailesi’nden eğitime destek

Mudanya esnafına pandemi desteği

Mudanya esnafına pandemi desteği

Kuşadası’nda bir kişi boğularak hayatını kaybetti

Kuşadası’nda bir kişi boğularak hayatını kaybetti

Odunpazarı sıcak yaz günlerinde sokaktaki dostları unutmuyor

Odunpazarı sıcak yaz günlerinde sokaktaki dostları unutmuyor

Kayıp Pınar’ın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu

Kayıp Pınar’ın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu

Balıkesir’de polis 42 uyuşturucu şüphelisini yakaladı

Balıkesir’de polis 42 uyuşturucu şüphelisini yakaladı

Eskişehir Namaz Vakitleri 21 Temmuz Salı

İmsak
03:54
Sabah
05:40
Öğle
13:09
İkindi
17:04
Akşam
20:28
Yatsı
22:07

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler21 Temmuz Salı

Kargın Eczanesi
Odunpazari
Nar Eczanesi
Tepebasi
Nur Selin Eczanesi
Odunpazari
Nuralp Eczanesi
Odunpazari
Yaşam Eczanesi
Tepebasi
Alanönü Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Odunpazarı Belediyesi karantina altına alınan evlerde dezenfeksiyon çalışmalarına başladı

Odunpazarı Belediyesi karantina altına alınan evlerde dezenfeksiyon çalışmalarına başladı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Odunpazarı Belediyesi koronavirüse karşı çalışmalarına devam ediyor

Odunpazarı Belediyesi koronavirüse karşı çalışmalarına devam ediyor

Eskişehirspor'dan Akhisarspor'a "geçmiş olsun" mesajı

Eskişehirspor'dan Akhisarspor'a "geçmiş olsun" mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.