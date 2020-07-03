Başkan Kesikbaş, TÜFE) ve Yİ-ÜFE verilerini değerlendirdi

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) Haziran 2020 verilerini değerlendirdi.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2020 Haziran döneminde yıllık yüzde 12,62, aylık yüzde 1,13; Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) de yıllık yüzde 6,17, aylık yüzde 0,69 arttı. Açıklanan verileri değerlendiren Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın son toplantısında faiz indirimi yapmayarak Temmuz 2019 sonrası politikasına ara verdiğini belirterek, “Bunun gerekçesi ise enflasyondaki yükseliş beklentisi olarak tanımlanmıştı. Bugün açıklanan enflasyon rakamları da aslında TCMB’nin son faiz kararının haklı olduğunu göstermekte. Enflasyondaki artışta kredilere olan talebin ve Covid-19 nedeniyle oluşan cari açığın etkili olduğunu söyleyebiliriz. Temmuz ve Ağustos ayı ile birlikte olumlu havanın esmesiyle ekonomik göstergelerde de pozitif yönlü bir hareketlenme bekliyoruz” dedi.