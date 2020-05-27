Başkan Kibar: “En zor olan süreci tamamladık”

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “İstişare kültürü ve şehrimizdeki birlik ve beraberlik ortamını bozmamak adına ekibimizle faaliyetlerimizi yapıyoruz. En zor olan süreci tamamladık diye düşünüyorum. Bundan sonraki 4 yılda yapacağımız hizmetleri ve projeleri vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Başkan Kibar yaptığı açıklamada, “Herkese nasip olmayacak bu onurlu bu şerefli görev için 14 aydır gece-gündüz demeden ekip arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmaları yaparken en önemli hassasiyetimiz şehrimizin öncelikleri ve yapılması gerekenlerdir. Koordineli bir şekilde çalışmalarımızı devam ediyor. İstişare kültürü ve şehrimizdeki birlik ve beraberlik ortamını bozmamak adına ekibimizle faaliyetlerimizi yapıyoruz. En zor olan süreci tamamladık diye düşünüyorum. Bundan sonraki 4 yılda yapacağımız hizmetleri ve projeleri vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Şehrimizin çok acil olarak gördüğümüz birçok ihtiyacını hızlı bir şekilde çözdüğümüz duruma geleceğiz. Göreve geldiğimizde ilk olarak kadromuzu oluşturmak çok önemliydi. Liyakat esaslı, birbirinden uzman arkadaşlarımızla Fatsa’nın gelecekti 5 yılda hizmetkarı olacak güzel ekibimizle hizmetlerin startını verdik. Bugün Fatsa’mız bir şantiye halindedir. Özellikle Büyükşehir Belediyemiz, OSKİ ve belediyemizin koordineli bir şekilde işleri yürütüyor. Bizlerde sık aralıklarla bu çalışmaları yerinde inceleyerek daha hızlı bir şekilde tamamlanması noktasında talimatlarımız oluyor. Şehrimizdeki tüm çalışmaları kontrol etmek istesek o kadar çalışma var ki hepsine yetişemiyoruz. Bu durumda Fatsa için özlenen bir tablo olarak nitelendiriyorum. Fatsa ilçemizin tüm her yerinde bu yıl çalışmalarımızı sonlandırmayı hedefliyoruz alt yapı olarak. Bundan sonra yapılan çalışmalarda onarım ve küçük işler olacağını söyleyebilirim. Ana caddelerimizde alt yapı sorunlarını da bitirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.