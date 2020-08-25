Başkan Kibar’dan Dereli’ye 50 bin maske

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, sel afeti yaşanan Giresun’un Dereli ilçesini ziyaret ederek Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu ile birlikte incelemelerde bulundu. Dereli ilçesine 50 bin maske götüren Başkan Kibar, maskeleri personellerle birlikte dağıtarak vatandaşlara destek oldu, moral verdi.

Gün boyu yaptıkları inceleme sonrası bir açıklama yapan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Devletimiz ve yerel yönetimlerimiz tüm imkanlarını Dereli ve civar bölgelerde mağdur olan vatandaşlarımız için seferber etti. Biz de Fatsa Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla Dereli halkının yanında olacağız. Bu milletin hamuru dayanışma ile karıldı. Birbirimize sıkı sıkı sarılıp yaralarımızı saracağız. Sel felaketinde etkilenen vatandaşlarımıza dağıtılması için bölgeye 50 bin maske teslim ettik. Millet olmanın ilk şartı, gerektiğinde tek vücut olabilmeyi başarmaktır. Bu süreçte de el ele verecek yaralarımızı hızlı bir şekilde saracağız. Geçmiş olsun Giresun. Rabb’im ülkemizi tüm afetlerden korusun” dedi.

