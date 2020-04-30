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Başkan Kılca: “Emekçilerimiz alın terleri ülkemizin gelişmesine ve kalkınmasına büyük katkı sağlıyor”

KONYA HABERLERİ  | 30.04.2020 16:33 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Emekçilerin fedakar emek ve alın terleriyle ülkemizin gelişmesine ve kalkınmasına büyük katkı sağladıklarına vurgu yapan Başkan Hasan Kılca, “Bugün işçilerimizin ve emekçilerimizin alın terinin ne kadar kutsal olduğu bir kez daha üstü vurgulanan özel günlerden.

Başkan Kılca: “Emekçilerimiz alın terleri ülkemizin gelişmesine ve kalkınmasına büyük katkı sağlıyor”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Emekçilerin fedakar emek ve alın terleriyle ülkemizin gelişmesine ve kalkınmasına büyük katkı sağladıklarına vurgu yapan Başkan Hasan Kılca, “Bugün işçilerimizin ve emekçilerimizin alın terinin ne kadar kutsal olduğu bir kez daha üstü vurgulanan özel günlerden. Üretimin her aşamasında, tarladan fabrikaya, atölyeden inşaata ve daha pek çok sektörde büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışan, alın terini, emeği ve helal kazancı yücelten işçi ve emekçilerimiz, ülkemizin büyümesi ve kalkınmasına büyük katkılar sunuyor. Zira bizler, alın terinin önemini, kutsallığını bilen, bütün insanlığa örnek bir dayanışma kültürünü yüzyıllardır yaşatan büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız. Ülkemizde özellikle son yıllarda hayatın her alanda olduğu gibi çalışma hayatında da ciddi ve önemli gelişmelere hep birlikte şahitlik ettik. Yerel yönetimler olarak bizler de işte bu emekçi kardeşlerimizin çok daha iyi yaşam koşullarına ulaşması adına gayret ediyor ve buna yönelik adımlar atıyoruz. Hayatın her alanında hayata geçirdiğimiz projelerimizde alın terleri bulunan, üreten emekçi kardeşlerimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, 1 Mayıs’ın ülkemiz ve tüm dünyada toplumsal birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin daha da pekişmesine katkı sunmasına, sağduyunun güçlenmesine vesile olmasını diliyorum. Tüm işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü yürekten kutluyorum” dedi.

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Karatay
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Selcuklu
Hekimoğlu Eczanesi
Selcuklu
Menekşe Eczanesi
Selcuklu
Saraybosna Eczanesi
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