Başkan Kılca: “Karatay’a daha kaliteli hizmet vermek için çalışıyoruz”

Bütün birimleriyle ilçe genelinde vatandaşa kaliteli hizmet vermek adına çalışmalarına devam eden Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, bünyesine kattığı yeni araçlarla filosunu daha da güçlendirdi.

Karatay Belediyesi, kredi çekmeden kendi öz kaynaklarıyla satın aldığı 5 adet tır, 6 adet kamyon, 2 adet beko loder, 1 adet loder, 1 adet greyder, 4 adet kamyonet, 10 adet vakumlu el süpürme aracını belediyecilik çalışmalarında kullanılmak üzere vatandaşın hizmetine sundu. Araç filosuna dahil edilen 34 yeni aracın toplam maliyeti ise 7 milyon 710 bin lira değerinde. Yeni araçların hizmete sunulması programında açıklama yapan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, insan ve hizmet odaklı yerel yönetim anlayışıyla ilçe halkına zamanında ve eksiksiz hizmet vermek amacıyla, sahip oldukları bütçeyi verimli ve etkin kullandıklarını aktardı.

"Teknolojik gelişmeleri hizmet standartlarımıza dahil ediyoruz"

Başkan Hasan Kılca, daha güzel ve yaşanılabilir bir Karatay için tüm enerjileriyle sahada olduklarının altını çizerek, “Karatay Belediyesi olarak hemşehrilerimize sunduğumuz hizmetlerin kalitesini yükselterek, modern dünyanın sağladığı teknolojik gelişmeleri hizmet standartlarımıza dahil ediyoruz. Bu kapsamda araç filomuzu da her geçen gün güçlendirerek 2 bin 746 kilometrekarelik alanda şehrimizin en büyük yüz ölçümüne sahip ilçemizin dört bir yanına hizmet götürmeye devam diyoruz. Araç filomuzu gün geçtikçe güçlendirmek ve bu alanda hizmet birimlerimizin teknik donanımını güncel tutmak da bu kapsamda büyük önem taşıyor. Bu hassasiyetle bir yandan yeni araçları hizmet halkamıza dahil ederken, diğer yandan da belediyemizin kendi ihtiyacı olan araçların tamir, bakım ve onarımını da makine ikmal sahamızda teknik personellerimiz eliyle yapıyoruz” ifadelerini kullandı.