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Başkan Kılca: “Pandemi sürecinde başarılı bir sınav veriyoruz”

KONYA HABERLERİ  | 07.08.2020 13:03 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, korona virüs ile mücadelelerini ilk vakaların ortaya çıktığı günden bu yana kararlılıkla sürdürdüklerini, bu süreçteki başarıda Konyalı esnafın da önemli rol oynadığını söyledi.Karatay Belediyesi ilçede vatandaşların yoğun bulunduğu kahvehane, çay ocağı, büfe ve restoran gibi işletmelere dezenfektan aparatı ile dezenfektan dağıttı.

Başkan Kılca: “Pandemi sürecinde başarılı bir sınav veriyoruz”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, korona virüs ile mücadelelerini ilk vakaların ortaya çıktığı günden bu yana kararlılıkla sürdürdüklerini, bu süreçteki başarıda Konyalı esnafın da önemli rol oynadığını söyledi.
Karatay Belediyesi ilçede vatandaşların yoğun bulunduğu kahvehane, çay ocağı, büfe ve restoran gibi işletmelere dezenfektan aparatı ile dezenfektan dağıttı. Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) ile işbirliği içinde gerçekleşen programda, kahvehane, büfe, restoran ve çay ocakları gibi 50 işyerine dezenfektan aparatı ve dezenfektanı dağıtıldı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak ile Konya Kahveciler Çay Ocakları ve Büfeciler Odası Başkanı Mehmet Adil de dezenfektan aparatı ve dezenfektan verilen kahvehane ve çay ocaklarını ziyaret etti.

"Salgının önüne geçilmesi için birçok projeye imza attık"
Başkan Hasan Kılca, korona virüs ile mücadelelerini ilk vakaların ortaya çıktığı günden bu yana kararlılıkla sürdürdüklerini, bu süreçteki başarıda Konyalı esnafın da önemli rol oynadığını söyledi. Başkan Hasan Kılca, “Yaklaşık 6 aydır bu zorlu süreci hep beraber yaşıyoruz. Karatay Belediyesi olarak bizler de pandemi sürecinde önemli işlere imza attığımızı düşünüyoruz. Bu dönemde hem esnafımız, hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olduk. Bir taraftan da salgının önüne geçilmesi kapsamında birçok karar ve çalışmaya imza attık. Vefa Sosyal Destek Grubu vasıtasıyla valiliğimiz, büyükşehir belediyemiz, kaymakamlıklarımız ve ilçe belediyelerimiz; Konyamızın bu süreci en az olumsuz etkiyle atlatabilmesi adına birbirinden güzel işler yaptı. Şimdi de Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile Kahveciler Çay Ocakları ve Büfeciler Esnaf Odası işbirliğinde bir başka projeyi hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda da odaya bağlı 50 işyerine dezenfektan aparatı ve dezenfektan desteğinde bulunduk. Bu zorlu süreç tamamlana kadar hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi buralar, vatandaşlarımızın en yoğun şekilde kullandığı yerler. Onun için de bu süreçte el temizliği ile maske ve sosyal mesafe çok önemli. Bizler de bu projeyle sürece katkı sunuyoruz. Hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın bu dönemde biraz daha hassas olmalarını rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Konya belediyeciliği Türkiye’ye örnektir”
KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak da pandemi sürecinde Konya belediyelerinin başarısına vurgu yaptı. Başkan Karabacak, “Öncelikle Karatay Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Sadece bu tür projelerde değil, vakaların ilk ortaya çıktığı 11 Mart’tan beri aldıkları kararlarla, çalışmaları ve destekleriyle her zaman esnafımızın sanatkârımızın yanında oldular. Odalarımızın teklifi belediyemizin de desteğiyle odamıza bağlı tüm işyerlerine dezenfektan aparatı ve dezenfektan dağıtımı gerçekleştirildi. Konya belediyeciliği bu yönüyle Türkiye’ye örnek oluyor. Bu vesileyle her zaman yanımızda olan ve en duyarlı belediyelerimizden biri olan Karatay Belediyemize bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.
Konya Kahveciler, Çay Ocakları ve Büfeciler Odası Başkanı Mehmet Adil ise böylesine zorlu bir süreçte kendilerinin yanında olan ve esnafa katkı sunan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür etti.

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